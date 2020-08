Premios: Roberto Manrique y Carmen Villalobos se reencuentran

"Me emociona profundamente, me enorgullece y me da esperanza el trabajo de tantos emprendedores, comunidades, familias, individuos o grupos de individuos que buscan mitigar o erradicar los problemas ambientales y sociales que se viven día a día en cualquier rincón del mundo. Están dándolo todo en un área tan demandante y muchas veces tan contracorriente como es el trabajo ambiental, es realmente inspirador", dijo Manrique a través de un comunicado.

Mientras que la actriz colombiana Carmen Villalobos se sumará por primera vez a esta entrega de premios, que nació en Ecuador hace siete años.

"Los proyectos están y hay muchas personas trabajando para que este planeta sea maravilloso. Estoy muy feliz de poder ser parte de Premios Latinoamérica Verde", expresó Villalobos.

De esta manera, los actores darán a conocer los ganadores de cada una de las 10 categorías alineadas a los objetivos de desarrollo sostenibles de la Organización de las Naciones Unidas (ONU): agua, fauna, bosques, desarrollo humano, energía, finanzas sostenibles, ciudades sostenibles, manejo de residuos sólidos, océanos y producción y consumo responsable.

"La verdad es que me veo en su fe, en su mirada cuando veo a Carmen maravillarse por los proyectos; emocionarse por la producción, asombrarse por distintos aspectos de Premios Latinoamérica Verde. Me veo a mí mismo en todos estos años en que me he dejado sorprender y maravillar como ella por un evento que está tan bien hecho. Pero además con un propósito tan claro y tan necesario para el mundo”, mencionó Roberto Manrique acerca de la participación de Carmen Villalobos en el evento.

Acerca de Premios Latinoamérica Verde

Premios Latinoamérica Verde nació en 2013 con un capítulo en Ecuador donde se registraron 109 proyectos, de 19 ciudades, que sirvieron para presentar siete categorías.

El evento se expandió a Latinoamérica y el resto del mundo en el 2014, pero estableció a Guayaquil como ciudad sede gracias al apoyo de de la Municipalidad de Guayaquil. Un año después, se realizó la primera versión latinoamericana, que logró un total de 1054 casos de 159 ciudades de 24 países.

En el 2016, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) se unió a la red de aliados para en conjunto impulsar los objetivos de desarrollo sostenibles (ODS), agregando nuevas categorías al evento: agua, bosques y flora, biodiversidad y fauna, desarrollo humano, inclusión social y reducción de desigualdad, energía, finanzas sostenibles, gestión urbana, manejo de residuos sólidos, océanos y producción y consumo responsable.

Desde ese entonces, cada año se suman nuevas organizaciones a la red de aliados que permiten incrementar los resultados de participación, desde el número de proyectos a las ciudades y países de donde provienen.