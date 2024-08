Presentador Daniel Arenas se despide de "Hoy Día"

"Sabemos que lo que tú has decidido y a donde tú quieras ir vas a triunfar porque lo tienes todo para triunfar en la vida, pero sí esperamos de corazón que no te olvides de nosotros y que a donde quieras que vayas a ir a triunfar te acuerdes de esta familia que te lleva en su corazón", agregó la mexicana, quien presentó un emotivo video de la trayectoria del colombiano en el matutino.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Daniel Arenas (@danarenas)

Agradecimientos de Daniel Arenas

Tras ello, Daniel Arenas aprovechó la ocasión para expresar su sentir y explicar los motivos que lo llevaron a poner fin a su labor en Hoy Día. Motivos que son ajenos a las políticas de Telemundo.

"Gracias. Bueno, voy a tratar de ser breve. En primer lugar es una decisión muy personal, muy del corazón, lo consulté. En primer lugar ustedes saben que yo soy un hombre de Dios, Dios está 100% en esta decisión, en este momento de vida, nadie me está despidiendo de la empresa, no hubo ningún problema, adoro, amo, a Telemundo y sobre todo a mi programa Hoy Día, que va a ser por siempre mi casa. Estoy enormemente agradecido con la oportunidad que me dieron; este proceso de estar con ustedes todos los días, de conducir un programa como este -que es una gran responsabilidad-. Un matutino es el corazón de un canal de televisión, es el emblema que lleva un canal de televisión y que hace un año y medio me hayan llamado a mí para decir: 'queremos que seas el conductor principal de este show' junto a mis grandes compañeros, para mí fue un honor", dijo el artista colombiano de 45 años.

"El aprendizaje ha sido enorme, pero hay ciclos de vida y yo soy una persona que defiendo a capa y espada las prioridades en la vida y en estos momentos tengo prioridades muy personales y por eso tomé la decisión. Esto no fue hace poco, muchachos, desde hace ya un par de meses se tomó la decisión, de hecho, Telemundo muy honradamente y muy generosamente, me llamó para reanudar mi contrato, para renegociar y yo dije: 'chicos, muchas gracias', les comenté lo que estaba pasando en mi vida, me entendieron, fueron enormemente generosos y hoy día quiero agradecerles a todos por esta oportunidad de vida", añadió, quien luego agradeció y dedicó un breve mensaje a sus sendos compañeros.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Hoy Día (@hoydia)

Es de esta manera, como el actor y presentador colombo-mexicano se despide de su labor en Hoy Día. Programa en el que estuvo dando los buenos días a la audiencia hispana durante un año y medio.