Myrka Dellanos sobre Univisión y Telemundo: "No se puede trabajar en estas cadenas"

MIAMI.- Durante su participación en un programa de Claro y Directo América, la periodista de origen cubano Myrka Dellanos ofreció duras declaraciones sobre el estado actual de la libertad de expresión en los medios de comunicación en español en Estados Unidos.

Dellanos señaló directamente a Univision y a Telemundo, cadena de la que fue despedida el pasado mes de octubre, por imponer presuntamente una línea editorial sesgada.

La comunicadora comparó la dinámica periodística de sus inicios con el panorama contemporáneo, asegurando que existe una abismal diferencia en el manejo de la información y en el ambiente dentro de las salas de redacción.

Sesgo ideológico y control de la información

Durante el debate sobre la libertad de prensa, Dellanos afirmó que las grandes plataformas informativas hispanas han abandonado el equilibrio informativo para favorecer posturas políticas de izquierda, excluyendo a quienes no comparten dicha línea de pensamiento.

“Hace 20 años o 25, estábamos en una sala de noticias, pero no teníamos este tipo de peleas internas en las cadenas. Pero, hoy en día no se puede hacer periodismo, por eso, es que no se puede trabajar en estas cadenas si no eres izquierdista, socialista, radical. Si no tienes esa postura, no te van a aceptar a trabajar ahí”, sostuvo la presentadora.

Asimismo, la periodista vinculó su salida de la televisión con su negativa a alinearse con dicha narrativa, defendiendo los principios básicos del periodismo tradicional frente a lo que considera un intento de manipulación mediática.

“O te van a sacar, como me hicieron a mí porque no lo quieren aceptar, porque no quieren aceptar que el pueblo, que tú que nos ves aquí, puedan recibir esas verdades. El periodismo tradicional es, te doy ambas caras de la moneda, te digo lo que está sucediendo y tú tomas tus propias decisiones. Pero no te doy algo masticado que yo sé que es mentira para que tú la creas y yo entonces poderte controlar”, explicó.

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Libertad de expresió

La comunicadora fue más allá al equiparar las tácticas de censura mediática con las estrategias de regímenes autoritarios, haciendo un llamado de alerta a la audiencia sobre el avance de estas prácticas en el entorno comunicacional estadounidense.

“Eso es el comunismo, y todo el mundo lo debe rechazar si quieren prosperidad y una libertad que es nata en nosotros mismos como seres humanos. Es un plan, y la gente que está ciega va a perecer en ese plan. Lo han hecho en otros países, no podemos ser tontos de pensar que no puede entrar aquí, porque está entrando”, advirtió durante la emisión.

Posteriormente, a través de sus plataformas digitales, la periodista reafirmó su postura sobre la importancia fundamental de defender la independencia informativa para preservar la democracia:

“La prensa LIBRE es esencial en nuestra sociedad y hoy por hoy la censura es real. MUCHO CUIDADO porque cuando no te permiten escuchar la verdad se extermina la democracia y tu libertad como ser humano”, concluyó en su perfil oficial de Instagram.