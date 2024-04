Presentan al rey Carlos III primeros billetes con su imagen

El Banco de Inglaterra no había hecho un cambio en el diseño de sus billetes desde 1960, cuando la difunta reina Isabel II apareció por primera vez en el papel moneda oficial del país.

Con el ascenso al trono de Carlos, tras la muerte de su madre el 8 de septiembre de 2022, la entidad financiera se vio en la obligación de rediseñar los billetes, y ahora la efigie del monarca estará presente en la divisa de 5, 10, 20 y 50 libras esterlinas y entrarán en circulación a partir del 5 de junio.

Billetes Carlos III Los nuevos billetes de banco que llevan un retrato del rey Carlos III y que entrarán en circulación el 5 de junio de 2024 se muestran para una fotografía después de haber sido presentados al monarca en Londres el 9 de abril de 2024. AFP/Pool/Yui Mok

Monedas

El 29 de septiembre de 2022 se presentó el retrato del rey, creado por el escultor británico Martin Jennings, que sería utilizado en las monedas de 50 peniques de la nación. Poco tiempo después, las mismas entraron en circulación.

También se ha distribuido monedas de 5 libras con la imagen del soberano.

Lo icónico de esta presentación es que el monarca está observando hacia el lado izquierdo, contrario a la forma en la que fueron impresas las imágenes de sus predecesores. Además, Carlos III no lleva corona.

efigie de Carlos III-AFP Una imagen sin fecha publicada por Royal Mint, recibida en Londres el 29 de septiembre de 2022, muestra el nuevo retrato del rey creado por el escultor británico Martin Jennings en 50 peniques, presentado como la primera efigie de moneda oficial de Carlos III. El reverso presenta un diseño que apareció originalmente en la corona de coronación de 1953, acuñada para conmemorar la coronación de la reina Isabel II en la Abadía de Westminster. AFP/Casa de la Moneda Real/Tom Harrison

Igualmente, desde inicios del 2023 circulan monedas de 1 penique hasta 2 libras con la efigie del rey.

No obstante, en el país aún circula efectivo con la imagen de la reina Isabel; pero Anne Jessopp, la consejera delgada de The Royal Mint, informó que esto dura hasta 20 años, por lo que no hay por qué preocuparse si reciben monedas con la difunta reina, pues el país aún las mantendrá en circulación.