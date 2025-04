Presentan en Miami diálogo de escritores venezolanos en el exilio.

Camilo Pino, nacido en Caracas, en 1970, estudió Periodismo en la Universidad Central de Venezuela y Comunicaciones en la Universidad de Westminster. Participó en el taller de poesía en el Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos. En 1986 fundó la revista Al Encuentro. Es autor de las novelas Valle Zamuro (Pre-Textos, 2010, con la que obtuvo el premio Carolina Coronado), Mandrágora (Suburbano Editores, 2016) y Crema Paraíso (Alianza Editorial, 2020). Sus artículos de opinión han sido publicados en varios medios como Letras Libres, Boom y el New York Times.

Luis Alejandro Ordóñez nació en Venezuela en 1973 y es egresado en Estudios Políticos por la Universidad Central de Venezuela. Ha publicado las novelas Aquí no encontrarás a Weeping Sally (Ars Communis, 2023), Si me muero, abre estos archivos (Suburbano, 2021) y El último New York Times (Suburbano, 2019; publicada en inglés por Katakana Editores en 2020), y del libro de relatos Play (Ars Communis, 2015). Sus textos han sido incluidos en varias antologías. Editó las colecciones de microrrelatos de escritores iberoamericanos radicados en Estados Unidos y Canadá Con la urgencia del instante (Ars Communis, 2023) y Los mecanismos del instante (Ars Communis, 2024). Entre 2021 y 2022 participó como mentor del Writers Mentorship Program de LatinX in Publishing.

Tanto Pino como Ordóñez forman parte de la llamada literatura venezolana en el exilio o literatura de la diáspora. Ambos residen en Miami.

Lugar: Artefactus Cultural Center

Dirección: 12302 SW 133rd Ct, Miami, FL 33186

Fecha: Sábado 5 de abril del 2025

Hora: 8.30 p.m.

Entrada libre