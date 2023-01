Presentan programa integral de desarrollo artístico infantil

MIAMI.- Rachel Pastor lleva apenas un año y medio en Miami, y se ha convertido en una las artistas más versátiles de la escena teatral local ya que no deja de crear, trabajar y promover arte a través de todas sus vertientes, y esta vez lo hace junto a Pikitin Learning Projects, un programa de aprendizaje creado por la escritora, cantante y compositora cubana, Rita Rosa Ruesga, que promueve el desarrollo infantil a través de recursos educativos y programas para enseñar valores multiculturales en aulas y familias bilingües por medio de la música y la literatura.

“El programa lleva por nombre Show Me Your Story’[Muéstrame tu historia], y al finalizar el curso presentaremos un espectáculo ideado y montado por los niños, porque la misión de este proyecto es estimular la salud mental, la expresión corporal, la disciplina, y la organización. La idea es que los niños puedan establecer metas que sean capaces de cumplir, y por medio de eso aprendan a organizar su vida y a dar prioridad a las cosas que realmente tienen valor”, dijo la actriz.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Rachel Pastor (@rachelpastorpe)

Un nuevo comienzo en Miami

Tras una carrera consolidada en el cine, el teatro y la televisión de Cuba, Rachel Pastor vive un renacer en Miami no exento de adversidades y desafíos. “El comienzo ha sido difícil, porque aunque he tenido oportunidades de ejercer mi oficio, no puedo vivir del arte. Pero hay que seguir creando y reinventándose”, confesó la actriz.

“Tengo que ser sincera, aún no vivo del de mi profesión, pero eso sigo colaborando con escuelas, e impulsando proyectos como estos que promueven el desarrollo integral de los niños y que los impulsan a explorar y explotar al máximo su creatividad, alejándose por completo de los dispositivos electrónicos”, dijo.

“Los niños están necesitados de tiempo de calidad, de ese tiempo que a veces los padres por el exceso de trabajo no tienen. Ellos son una fuente inagotable de fantasía, creatividad, verdad y de espontaneidad, así que el reto es mantenerlos enfocados y ayudarlos a forjar su carácter, valores y disciplina”, finalizó la actriz, cuyo sueño para este 2023 es seguir actuando, incursionar en el cine, y fundar una compañía para ofrecer programas pedagógicos para niños y adultos.

Si quieres saber más de Rachel Pastor y los programas que impulsa sigue la cuenta de Instagram @rachelpastorpe o llama al (786) 218 2800 o al (786) 523 6783.