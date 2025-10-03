Primer vistazo al musical de Jennifer López "El beso de la mujer araña"

Captura de pantalla de Jennifer López en el tráiler de la película El Beso de la Mujer Araña

MIAMI.- Los admiradores de la actriz y cantante Jennifer López ya pueden disfrutar del primer adelanto de El beso de la mujer araña, la nueva versión cinematográfica del aclamado musical basado en la novela de Manuel Puig. La película está programada para llegar a los cines el próximo 8 de enero.

El tráiler viene acompañado de Where You Are, la primera canción que se revela de la banda sonora del filme, interpretada por López junto a sus compañeros de reparto Tonatiuh Elizarraraz y Diego Luna.

CELEBRIDADES Jennifer López confiesa que divorciarse de Ben Affleck es lo mejor que le ha pasado

"Bajo la dirección del aclamado Bill Condon, la novela de Manuel Puig revive en clave de espectáculo, entre canciones, fantasía y un trasfondo político de gran actualidad”, describe el anuncio del filme que cuenta con un elenco encabezado por la actriz estadounidense, quien interpreta a Ingrid y a la misteriosa Mujer Araña.

Embed

En el programa CBS Sunday Morning, López confesó que formar parte de esta producción era un sueño hecho realidad. "Esto es lo que he estado esperando toda mi vida. Crecí viendo musicales. A mi madre le encantaban, así que vi todos los que te puedas imaginar. ¡Era una fanática!”, comentó.

Luego de estrenarse en el Festival de Cine de Sundance, la interpretación de la también empresaria ha sido calificada por la crítica internacional como una de las más brillantes de su carrera.

En esta entrevista, López explicó que se trata de la primera vez que la historia será contada por personas latidas, un punto importante para ella como productora ejecutiva, y también para el director.

"De alguna manera, es una carta de amor para la comunidad latina y para la comunidad queer (...) Siento que esta historia, por muchas veces que se haya contado, necesitaba contarse otra vez”, declaró sobre la importancia de la película.

Desde su publicación en 1976, la aclamada novela del escritor argentino ha sido adaptada en distintas ocasiones: para teatro en 1983, en una película en 1985 y como un musical de Broadway en 1993, esta última una producción ganadora del premio Tony.