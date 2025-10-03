Loewe apuesta por el color en la Semana de la Moda de París

PARÍS.- La firma española Loewe apostó el viernes por los colores intensos y las formas cuidadas, en el estreno en París de Jack McCollough y Lazaro Hernandez, los nuevos directores artísticos de la marca tras la salida de Jonathan Anderson.

Los estadounidenses tomaron el relevo del ahora diseñador de Dior, después de que pasara una década al frente de Loewe durante la cual rejuveneció profundamente la histórica firma.

Para su debut en la marca española, actualmente integrada en el grupo francés LVMH, McCollough y Hernández optaron por una explosión de colores, y algunas propuestas recordaban directamente la estética multicolor del cineasta Pedro Almodóvar.

Los creativos se inspiraron en las ideas cromáticas del pintor abstracto estadounidense Ellsworth Kelly (1923-2015), y especialmente en el cuadro Yellow Panel with Red Curve (panel amarillo con curva roja, en inglés).

"En él reside una vitalidad y una textura que consideramos fundamentales para la firma, una intensidad cromática y una sensualidad que consideramos inherentes a sus raíces españolas, y, en última instancia, un optimismo y un espíritu con los que nos identificamos profundamente", afirmaron en un mensaje en las redes.

"Funciona como punto de partida, como una especie de preludio de lo que está por venir", añadieron los creativos antes del desfile, uno de los más esperados de esta Semana de la Moda de París.

El cuero

Los colores vivos, rojo, amarillo, azul, naranja... se declinaron en casi todas las prendas. Pantalones rectos, shorts, chaquetas entalladas, vestidos cortos con detalles asimétricos y grandes bolsos con el nombre de la marca impreso.

El dúo de diseñadores, fundadores en 2002 de la firma neoyorquina Proenza Schouler, hicieron especial hincapié en el cuero, materia primordial para Loewe, una casa de marroquinería fundada en Madrid en 1846.

Se vieron vestidos cortos en cuero, casi moldeados, como esculturas, en colores vivos o estampados. También chaquetas, de formas firmes y pulidas, en azul eléctrico y rojo coral.

McCollough y Hernandez, ambos nacidos en 1978, suelen trabajar mucho las materias y combinar texturas diferentes.

En el desfile, que tuvo lugar en un gran espacio blanco con bancos de cerámica esmaltada, en el sur de París, las texturas también tuvieron especial protagonismo.

Pantalones tipo jeans en tejidos suaves y lanudos, vestidos sin tirantes hechos como de felpa, tops y minivestidos de malla con formas onduladas.

Almodovariano

Una de las propuestas más destacadas fueron unos vestidos negros asimétricos con pliegues amarillos y fucsias en los laterales, llevados con medias bicolores a juego, en un marcado estilo almodovariano.

Precisamente, Pedro Almodóvar, adepto de la marca, asistió al desfile, junto a la actriz Milena Smit, con quien rodó Madres paralelas.

"Hay una paleta de color muy viva, creo que es muy femenino en general todo, muy a favor de la silueta femenina", dijo a AFP el director español.

"El cuero, que es la seña de identidad de Loewe, impreso con flores, está muy bien", agregó el cineasta, calificando el desfile de "éxito".

El dúo estadounidense tenía el listón alto al ponerse al frente de una de las firmas que mejor funcionan, en un sector, el de la industria del lujo, que enfrenta dificultades económicas y comerciales.

En la década en la que Anderson estuvo al mando, convirtió la marca en un éxito de ventas y notoriedad.

Según el índice de Lyst, motor de búsqueda especializado en moda, en el segundo trimestre de 2025 Loewe ocupó el segundo lugar de las hottest brands, por detrás de Miu Miu. En el periodo anterior, lideró la clasificación.

El de Loewe era uno de los desfiles más esperados de la Semana de la Moda femenina de París, junto al de Dior, que tuvo lugar el miércoles, y el de Chanel, con el debut de Matthieu Blazy, el próximo lunes.

FUENTE: AFP