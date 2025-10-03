viernes 3  de  octubre 2025
MODA

Loewe apuesta por el color en la Semana de la Moda de París

Los creativos se inspiraron en las ideas cromáticas del pintor abstracto estadounidense Ellsworth Kelly y especialmente en el cuadro Yellow Panel with Red Curve

La firma de moda española Loewe.

La firma de moda española Loewe.

Captura de pantalla/Instagram/@loewe

PARÍS.- La firma española Loewe apostó el viernes por los colores intensos y las formas cuidadas, en el estreno en París de Jack McCollough y Lazaro Hernandez, los nuevos directores artísticos de la marca tras la salida de Jonathan Anderson.

Los estadounidenses tomaron el relevo del ahora diseñador de Dior, después de que pasara una década al frente de Loewe durante la cual rejuveneció profundamente la histórica firma.

Lee además
La diseñadora británica Stella McCartney posa en la alfombra roja a su llegada a los Fashion Awards 2024 en el Royal Albert Hall de Londres el 2 de diciembre de 2024.
MODA

Stella McCartney revoluciona Semana de la Moda de París con propuesta ecológica
Modelos presentan creaciones de Yves-Saint-Laurent durante el desfile de la colección Womenswear Primavera Verano 2022 en París el 28 de septiembre de 2021 durante la Semana de la Moda de París.
MODA

Saint Laurent inaugura la Semana de la Moda de París

Para su debut en la marca española, actualmente integrada en el grupo francés LVMH, McCollough y Hernández optaron por una explosión de colores, y algunas propuestas recordaban directamente la estética multicolor del cineasta Pedro Almodóvar.

Los creativos se inspiraron en las ideas cromáticas del pintor abstracto estadounidense Ellsworth Kelly (1923-2015), y especialmente en el cuadro Yellow Panel with Red Curve (panel amarillo con curva roja, en inglés).

Embed
Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida por LOEWE (@loewe)

"En él reside una vitalidad y una textura que consideramos fundamentales para la firma, una intensidad cromática y una sensualidad que consideramos inherentes a sus raíces españolas, y, en última instancia, un optimismo y un espíritu con los que nos identificamos profundamente", afirmaron en un mensaje en las redes.

"Funciona como punto de partida, como una especie de preludio de lo que está por venir", añadieron los creativos antes del desfile, uno de los más esperados de esta Semana de la Moda de París.

El cuero

Los colores vivos, rojo, amarillo, azul, naranja... se declinaron en casi todas las prendas. Pantalones rectos, shorts, chaquetas entalladas, vestidos cortos con detalles asimétricos y grandes bolsos con el nombre de la marca impreso.

El dúo de diseñadores, fundadores en 2002 de la firma neoyorquina Proenza Schouler, hicieron especial hincapié en el cuero, materia primordial para Loewe, una casa de marroquinería fundada en Madrid en 1846.

Se vieron vestidos cortos en cuero, casi moldeados, como esculturas, en colores vivos o estampados. También chaquetas, de formas firmes y pulidas, en azul eléctrico y rojo coral.

McCollough y Hernandez, ambos nacidos en 1978, suelen trabajar mucho las materias y combinar texturas diferentes.

En el desfile, que tuvo lugar en un gran espacio blanco con bancos de cerámica esmaltada, en el sur de París, las texturas también tuvieron especial protagonismo.

Pantalones tipo jeans en tejidos suaves y lanudos, vestidos sin tirantes hechos como de felpa, tops y minivestidos de malla con formas onduladas.

Almodovariano

Una de las propuestas más destacadas fueron unos vestidos negros asimétricos con pliegues amarillos y fucsias en los laterales, llevados con medias bicolores a juego, en un marcado estilo almodovariano.

Precisamente, Pedro Almodóvar, adepto de la marca, asistió al desfile, junto a la actriz Milena Smit, con quien rodó Madres paralelas.

"Hay una paleta de color muy viva, creo que es muy femenino en general todo, muy a favor de la silueta femenina", dijo a AFP el director español.

"El cuero, que es la seña de identidad de Loewe, impreso con flores, está muy bien", agregó el cineasta, calificando el desfile de "éxito".

El dúo estadounidense tenía el listón alto al ponerse al frente de una de las firmas que mejor funcionan, en un sector, el de la industria del lujo, que enfrenta dificultades económicas y comerciales.

En la década en la que Anderson estuvo al mando, convirtió la marca en un éxito de ventas y notoriedad.

Según el índice de Lyst, motor de búsqueda especializado en moda, en el segundo trimestre de 2025 Loewe ocupó el segundo lugar de las hottest brands, por detrás de Miu Miu. En el periodo anterior, lideró la clasificación.

El de Loewe era uno de los desfiles más esperados de la Semana de la Moda femenina de París, junto al de Dior, que tuvo lugar el miércoles, y el de Chanel, con el debut de Matthieu Blazy, el próximo lunes.

FUENTE: AFP

Temas
Te puede interesar

Prada y Fendi sorprenden en la Semana de la Moda de Milán

Enrique Iglesias reacciona a memorias de su madre Isabel Preysler

Sarah Jessica Parker se sincera sobre cancelación de "And Just That..."

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Xavier Jordán Mendoza.
BAJO LUPA FEDERAL

FBI allana mansión en Miami-Dade de prófugo clave en trama de narcopolítica ecuatoriana

Cuenta de Instagram de Tilly Norwood, la actriz creada con inteligencia artificial
EN LAS REDES

El debate moral detrás de Tilly, actriz creada con inteligencia artificial

Imagen del bombardero estratégico estadounidense B2
CASA BLANCA

Trump declara en carta al Congreso que EEUU está en "conflicto armado" contra los cárteles

Narcolancha abatida por Estados Unidos, según un informe del Secretario de Guerra, Pete Hegseth, el 3 de octubre de 2025. 
SUCESOS

EEUU anuncia nuevo ataque contra narcolancha en el Caribe, frente a la costa de Venezuela

Durante la protesta el 15 de septiembre ante la sede de la embajada de España en Caracas, el Comité por la Libertad de los Presos Políticos abogó por la creación de una comisión internacional para supervisar la situación de estos detenidos
DDHH

Maduro tiene a 20 presos políticos españoles: familiares denuncian abandono de Sánchez y omisión de Zapatero

Te puede interesar

Narcolancha abatida por Estados Unidos, según un informe del Secretario de Guerra, Pete Hegseth, el 3 de octubre de 2025. 
SUCESOS

EEUU anuncia nuevo ataque contra narcolancha en el Caribe, frente a la costa de Venezuela

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
El jefe de la minoría demócrata en el Senado Chuck Schumer.
PRESPUESTO FEDERAL

Demócratas del Senado vuelven a rechazar plan presupuestario republicano

Donald Trump, Ron DeSantis y Kristi Noem recorren Alligator Alcatraz; Everglades, Florida. 
FINANCIAMIENTO

Gobierno federal transfiere a Florida $608 millones para centros de inmigración, incluido "Alligator Alcatraz"

El líder opositor cubano José Daniel Ferrer.
PRESO POLÍTICO

Hermana de José Daniel Ferrer: "No sabemos si la dictadura aceptará el exilio"

Eglise Gutiérrez y Marinel Cruz se alternan en el rol de Cecilia Valdés.
ESCENA

Regresa a escena la Cecilia Valdés de Martí Productions