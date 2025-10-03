viernes 3  de  octubre 2025
Enrique Iglesias reacciona a memorias de su madre Isabel Preysler

Las memorias de la presentadora y madre del cantante Enrique Iglesias, Mi Verdadera Historia, llegarán a las librerías el 22 de octubre

El cantante español Enrique Iglesias.&nbsp;

El cantante español Enrique Iglesias

Europa Press

MIAMI.- El cantante español Enrique Iglesias rompió el hermetismo que suele llevar respecto a su vida privada para reaccionar a la noticia del libro autobiográfico de su madre, la socialité y empresaria Isabel Preysler.

En su cuenta de Instagram, el artista de 50 años compartió una fotografía de cuando era un niño junto a su madre. La publicación estuvo acompañada por un simple pero sentimental mensaje. "Felicidades a mi mamá por su autobiografía. ¡Qué vida tan increíble!"

Las memorias de la también presentadora, Mi Verdadera Historia, llegarán a las librerías el 22 de octubre. Los lectores encontrarán aspectos más relevantes de su vida, desde su infancia en Filipinas hasta las relaciones de pareja que marcaron su vida, así como su faceta como madre de cinco hijos.

La publicación es de las pocas que el cantante de Héroe dedica a su vida privada, ya que suele utilizar sus redes sociales exclusivamente para promocionar su trabajo musical.

La familia de Enrique Iglesias

A finales de agosto, la revista ¡HOLA! confirmó el embarazo de la pareja de Iglesias, Anna Kournikova. Sería el cuarto bebé del cantante y la ex tenista rusa, quienes ya comparten tres hijos: los gemelos Nicholas y Lucy, de siete años, y Mary de cinco.

En su momento, el anuncio propició otra rara reacción pública del artista, quien conversó brevemente con reporteros en la Feria Nacional Potosina en México. "Siento mucha responsabilidad, pero feliz y con muchísimas ganas…", dijo.

Aunque los periodistas intentaron obtener detalles sobre el nacimiento del futuro bebé, el cantante se negó amablemente a responder preguntas y se retiró del lugar.

Enrique Iglesias y Anna Kournikova se conocieron durante la grabación del video musical Escape en 2001. La pareja, que ha estado junta desde entonces, vive actualmente en la ciudad de Miami, Florida.

El cantante es el tercer hijo en común de Isabel Preysler con el cantante Julio Iglesias, quienes estuvieron casados entre 1971 y 1978. Tiene otras dos hermanas por parte de su madre, Tamara Falcó y Ana Boyer, y cinco por el lado paterno: Miguel Alejandro, Rodrigo, Victoria, Cristina y Guillermo.

