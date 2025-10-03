En la vida de los famosos: noticias, tendencias y más

El artista puertorriqueño Benito Antonio Martínez Ocasio, mejor conocido como Bad Bunny , posa durante el desfile de la colección de ropa masculina prêt-à-porter primavera/verano 2025 de Dior, en el marco de la Semana de la Moda de París, el 21 de junio de 2024.

Bad Bunny se apodera del medio tiempo del Super Bowl 2026

La National Football League (NFL) reveló que Bad Bunny será el artista que encabezará el show de medio tiempo del Apple Music Super Bowl LX. El espectáculo, que acompaña la final del torneo, será el 8 de febrero de 2026 en el Levi’s Stadium en Santa Clara, California.

La noticia fue confirmada con la difusión de un video en redes sociales en donde se enfoca en primer plano al artista boricua usando un sombrero tradicional de Puerto Rico con el atardecer y el mar de fondo. Cuando la cámara empieza a alejarse, se aprecia al Conejo Malo sentado sobre el goalpost mientras suena el inicio de su éxito Callaíta.

Jon Barker, vicepresidente senior de producción de eventos globales de la NFL, aseveró que el artista representa la cultura que define actualmente la escena musical; mientras que Benito manifestó su emoción por representar a la música latina en el espectáculo.

Taylor Swift vende más de 100 millones de álbumes certificados por RIAA

La cantante pop Taylor Swift rompió el récord de la Recording Industry Association of America (RIAA) al convertirse en la primera y única artista femenina en superar los 100 millones de álbumes vendidos en la historia.

De acuerdo con la RIAA, la compositora ha vendido más de 105 millones de álbumes. Su álbum 1989, lanzado en 2014, es el más vendido de su discografía, registrando 14 millones de copias, mientras que Fearless (2008) ha vendido 11 millones. Red (2012), su debut homónimo Taylor Swift (2006) y su más reciente lanzamiento The Tortured Poets Department (2024), alcanzaron 8 millones de ventas cada uno.

Gracias a esta nueva certificación, Swift se une a un selecto grupo de artistas y se ubica en el puesto número seis de la lista de artistas musicales con mayores ventas en la historia, detrás de The Beatles, Garth Brooks, Elvis Presley y The Eagles.

Nicole Kidman y Keith Urban llegan a acuerdo de custodia

Tras hacerse pública la separación de Nicole Kidman y Keith Urban, detalles sobre el proceso de divorcio han comenzado a filtrarse, específicamente sobre cómo la expareja continuará la crianza de las hijas que comparte, Sunday Rose, de 17 años, y Faith Margaret, de 14.

Según informó TMZ, en los papeles presentados señalan que las jóvenes tendrán como residencia principal el hogar de su madre, pasando 306 días del año junto a ella y 59 días con el cantante. Además, acordaron que las decisiones importantes respecto a sus hijas se tomarían en conjunto.

El documento también incluye un plan de crianza, una hoja de cálculo de manutención infantil y una Orden de Seminario para Padres.

Selena Gómez muestra vestidos que usó en boda con Benny Blanco

Selena Gómez compartió nuevas fotografías de su boda con Benny Blanco, en la que dio a conocer los tres vestidos que usó para el gran día en que unió su vida a la del productor musical.

La protagonista de Only Murders in the Building lució un elegante vestido de novia de Ralph Lauren, con cuello halter con detalles de encaje y una larga cola, y complementó el estilismo con un velo largo y el pelo peinado a un lado con ondas al estilo de la edad dorada de Hollywood.

El segundo vestido que Selena usó fue uno largo hasta el suelo con cuello halter y que llevaba un corsé estructurado y una delicada cola de encaje. Por último, la empresaria y filántropa lució en la recepción un vestido blanco de inspiración vintage con escote corazón.

Natti Natasha y Raphy Pina revelan el nombre de su segunda hija

Natti Natasha y Raphy Pina celebraron un baby shower en el que revelaron el nombre de la pequeña. El evento se llevó a cabo en el The Mall of San Juan, en Puerto Rico, y se trató de una fiesta en la que se recaudarían fondos para las organizaciones benéficas Vimenti y Hogar Cuna San Cristóbal.

Durante la celebración, la cantante y el productor dieron a conocer que la pequeña se llamará Dominique Isabelle.

El nombre tiene múltiples significados: honra las raíces dominicanas de Natti, así como a la madre de la intérprete y a su primogénita, ambas llamadas Isabelle.

