Príncipe Harry sufre de ansiedad y estrés postraumático

Durante la conversación de 90 minutos, Harry y Maté abordaron diferentes temas como la pérdida, el estrés y las experiencias del pasado que influyeron en la identidad y el carácter del príncipe.

El especialista aseguró que muchos de los problemas que el duque tiene se generaron en su infancia, luego de la muerte de su madre, cuando él apenas tenía 12 años, y por las exigencias y la presión que conlleva formar parte de la monarquía británica.

La entrevista comenzó con el análisis de su libro Spare, en donde el príncipe comparte con el mundo sus memorias. Aseguró que la publicación del texto nunca fue para atacar a su familia ni como una herramienta de desahogo, sino un acto de servicio.

Asimismo, Harry explicó cómo fue su cercanía a las drogas y cómo descubrió que la marihuana fue una herramienta médica que le ayudó a enfrentar la ansiedad que padece.

"La marihuana es diferente, esa realmente me ayudó mucho. Me dio una sensación de relajación, liberación, comodidad, una ligereza que logré mantener durante un período. Comencé a hacerlo de manera recreativa y luego comencé a darme cuenta de lo bueno que era para mí. Diría que es una de las partes fundamentales de mi vida, que me cambió y me ayudó a lidiar con los traumas y los dolores del pasado", señaló.

El príncipe Harry también abordó su relación con la actriz Meghan Markle, el apoyo que ambos se han brindado y cómo sienten la responsabilidad de ser padres.

"Como padre siento una gran responsabilidad de no transmitir ningún trauma o cualquier experiencia negativa que tuve de niño o de adulto". Mi esposa y yo hacemos lo mejor que podemos: aprender de nuestro propio pasado y superponer esos errores". aseveró.

FUENTE: REDACCIÓN