"Spare", del príncipe Harry, vende millones de ejemplares

Penguin Random House anunció el jueves, 19 de enero, que el explosivo libro de memorias del príncipe Harry vendió 1,6 millones de ejemplares tan solo en Estados Unidos. Es una cifra comparable a la primera semana de ventas para éxitos como A Promised Land (Una tierra prometida) de Barack Obama y Becoming (Becoming: Mi historia) de la exprimera dama Michelle Obama, que ha vendido más de 17 millones de ejemplares desde que se publicó en 2018.

La editorial británica anunció la semana pasada que Spare vendió 400.000 ejemplares en Gran Bretaña en todos los formatos, incluyendo físico, e-libro y audiolibro (cuya versión en inglés fue grabada por el propio príncipe), en su primer día.

En Estados Unidos se anunció un tiraje de salida de dos millones de copias y está por ser lanzada una segunda reimpresión.

libro-Spare-Harry-AFP.jpg Copias de Spare, del príncipe Harry, se exhiben en una librería Barnes & Noble el 10 de enero de 2023 en la ciudad de Nueva York. AFP/Ángela Weiss

Las ventas totales de libros anunciadas para Spare son para la versión impresa, audio y ediciones digitales en los principales mercados de habla inglesa: Estados Unidos, Gran Bretaña, Canadá y Australia.

El libro se ha publicado en 15 idiomas más y se esperan ediciones en 10 lenguas adicionales. La versión en español suma 200.000 ejemplares vendidos y en México se prepara una segunda reimpresión, según datos de Penguin Random House.

Spare alcanzó el primer lugar en la categoría de biografías en Amazon.

El libro podría romper récords de obras de no ficción, pero hasta ahora ningún libro se acerca al ritmo de la última novela de Harry Potter, Harry Potter and the Deathly Hallows (Harry Potter y las reliquias de la Muerte), que en 2007 vendió más de 10 millones de ejemplares en sus primeras 24 horas.

El príncipe Harry, también conocido como duque de Sussex, trabajó en su libro con el novelista estadounidense J.R. Moehringer, quien también ayudó a escribir la aclamada autobiografía del tenista Andre Agassi “Open” y es autor de The Tender Bar (El bar de las grandes esperanzas), un libro de memorias adaptado por George Clooney en una película protagonizada por Ben Affleck.

FUENTE: AP