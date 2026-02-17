Arrestan al actor Shia LaBeouf tras altercado en Nueva Orleans

El actor estadounidense Shia LaBeouf en la proyección de la película "The Phoenician Scheme" en la 78.ª edición del Festival de Cine de Cannes, en el sur de Francia, el 18 de mayo de 2025.

MIAMI.- El actor Shia LaBeouf fue arrestado en Nueva Orleans luego de un presunto altercado durante las celebraciones del Mardi Gras. El protagonista de Transformers enfrenta dos cargos de agresión simple y deberá comparecer ante el tribunal la tarde de este 17 de febrero.

Según reseña People , el intérprete estuvo involucrado en un incidente poco después de la medianoche frente a un bar en el Barrio Francés. Por su parte, TMZ difundió un video que muestra al actor sin camisa siendo auxiliado por paramédicos tras la presunta pelea.

Se presume que LaBeouf estaba en Nueva Orleans por las festividades del Mardi Gras desde el jueves, según The Hollywood Reporter .

El arresto se suma al largo y muy publicitado historial de problemas legales del actor, los cuales van desde arrestos por intoxicación de sustancias e incluso una demanda por agresión sexual.

El actor en el pasado ha hablado abiertamente sobre su sobriedad.