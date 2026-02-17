martes 17  de  febrero 2026
POLÉMICA

Arrestan al actor Shia LaBeouf tras altercado en Nueva Orleans

Se presume que LaBeouf estaba en Nueva Orleans por las festividades del Mardi Gras desde el jueves, según The Hollywood Reporter

El actor estadounidense Shia LaBeouf en la proyección de la película The Phoenician Scheme en la 78.ª edición del Festival de Cine de Cannes, en el sur de Francia, el 18 de mayo de 2025.

El actor estadounidense Shia LaBeouf en la proyección de la película "The Phoenician Scheme" en la 78.ª edición del Festival de Cine de Cannes, en el sur de Francia, el 18 de mayo de 2025.

AFP/Sameer Al-Doumy
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- El actor Shia LaBeouf fue arrestado en Nueva Orleans luego de un presunto altercado durante las celebraciones del Mardi Gras. El protagonista de Transformers enfrenta dos cargos de agresión simple y deberá comparecer ante el tribunal la tarde de este 17 de febrero.

Según reseña People, el intérprete estuvo involucrado en un incidente poco después de la medianoche frente a un bar en el Barrio Francés. Por su parte, TMZ difundió un video que muestra al actor sin camisa siendo auxiliado por paramédicos tras la presunta pelea.

La cantante y actriz estadounidense Miley Cyrus asiste al estreno de Avatar: Fuego y Ceniza de Disney en el teatro Dolby en Hollywood, California, el 1 de diciembre de 2025.
Shakira actúa un concierto de la gira Las mujeres ya no lloran, en Bogotá. 
El arresto se suma al largo y muy publicitado historial de problemas legales del actor, los cuales van desde arrestos por intoxicación de sustancias e incluso una demanda por agresión sexual.

El actor en el pasado ha hablado abiertamente sobre su sobriedad.

Mario Díaz-Balart, María Elvira Salazar y Carlos Giménez.
Coche de la Policía de Pawtucket, en Rhode Island (Estados Unidos)-  video
Fotografía divulgada por la Embajada de España en Estados Unidos en su cuenta de la red social X (@SpainInTheUSA) donde aparece Benjamin León Jr. (i) juramentando como nuevo embajador de Estados Unidos en España 
Delcy Rodríguez, vicepresidente del régimen madurista.
La presentadoras de La Mesa Caliente: Verónica Bastos, Myrka Dellanos y Giselle Blondet.
Mario Díaz-Balart, María Elvira Salazar y Carlos Giménez.
José Francisco Montes-Guedez, de 40 años.
A través del kiosco MeetQ de Hialeah, los solicitantes pueden interactuar en tiempo real con personal técnico del condado. 
Vista de la planta procesadora de níquel Pedro Sotto Alba, en la zona minera de Moa, en la provincia de Holguín (EFE)
El presidente de Rusia Vladimir Putin en una reunión de gobierno en el Kremlin.
