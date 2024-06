Príncipe William celebra su cumpleaños junto a sus hijos en concierto de Taylor Swift

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por The Prince and Princess of Wales (@princeandprincessofwales)

Todo parece indicar que la intérprete de Blank Space tiene sus fanáticos dentro de la monarquía británica, pues a su llegada a Londres la banda real tocó a las afueras del Palacio de Buckingham el popular temaShake It Off. El momento fue grabado y publicado en la cuenta de la familia real.

"Can’t stop, won’t stop groovin’", reza el mensaje que acompaña a la publicación.

Encuentro entre Taylor y el príncipe

No es la primera vez que el príncipe William tiene contacto con la cantante.

En 2013, Taylor lo invitó a subir al escenario, durante un evento benéfico de Centrepoint en el Palacio de Kensington, para que cantara junto a ella y Jon Bon Jovi Livin' on a Prayer.

"Fui a una gala benéfica de recaudación de fondos para Centrepoint, que es una organización benéfica para jóvenes sin hogar a la que le tengo mucho cariño y que he apoyado durante muchos años. Es una gala anual para recaudar fondos, y cuando aparecí, Jon Bon Jovi y Taylor Swift estaban en la gala", recordó hace unos años el príncipe en Time to Walk de Apple Fitness+.

"Cuando me senté a ver a Jon Bon Jovi hacer su actuación, pensé: 'Eso es todo. Mi trabajo está hecho. Tendré una cena en un minuto y tal vez pueda conversar con algunas personas'. No me imaginaba lo que iba a pasar después... Estoy sentado al lado de Taylor Swift. Ella está a mi izquierda. Y después de que Jon canta su primera canción, hay una pausa y ella se vuelve hacia mí. Pone su mano en mi brazo, me mira a los ojos y dice: 'Vamos, William. Vamos a cantar".