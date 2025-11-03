lunes 3  de  noviembre 2025
MÚSICA

Marconi Impara presenta "Roadtrip", canción dedicada a los corazones rotos

En esta nueva etapa, el artista puertorriqueño fusiona trap, hip hop y electrónica para narrar, con crudeza y autenticidad

El intérprete boricua Marconi Impara.

El intérprete boricua Marconi Impara.

Cortesía/Rimas
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- Marconi Impara regresa a la escena con Roadtrip, una canción que consolida su evolución artística sin perder la esencia callejera que lo caracteriza. La pieza es un viaje emocional para quienes siguen enganchados a alguien que ya no está, aunque la cabeza diga que es hora de pasar la página.

En esta nueva etapa, el artista puertorriqueño fusiona trap, hip hop y electrónica para narrar, con crudeza y autenticidad, la obsesión post-ruptura y el stalking emocional en redes.

Lee además
Artista y creadora de contenido chilena Fernanda Villalobos, mejor conocida como Katteyes, presenta su canción Ven Acá  video
MÚSICA

Katteyes da un nuevo paso en la industria musical con "Ven Acá"
La cantante española Rosalía actúa durante la 24ª ceremonia anual de los Premios Grammy Latinos en el Centro de Conferencias y Exposiciones (FIBES) de Sevilla el 16 de noviembre de 2023.  video
MÚSICA

Rosalía estrena "Berghain", primer sencillo de su nuevo álbum
Embed

"Este tema es pa’ esos que siguen metidos en el perfil de alguien que ya los borró de los close friends. Todos hemos estado ahí, aunque nadie lo quiera admitir”, comenta en un comunicado.

El lanzamiento está acompañado de barras punzantes y un delivery renovado, mientras mantiene el código calle de Marconi. Con un beat moderno y agresivo, la canción expone la evolución propia del trap boricua y de su marca personal.

“Quise llevar mi sonido a otro nivel, más global, más fuerte, sin cambiar quién soy. Roadtrip es puro sentimiento callejero”.

Trayectoria

Durante 2024 y 2025, Marconi ha mantenido una presencia constante en la escena urbana con lanzamientos que muestran su crecimiento artístico y versatilidad. En 2024 el artista presentó Tuyo junto a De La Ghetto, fusionando lo melódico y lo calle con una identidad cada vez más global.

Recientemente, sorprendió junto a Corina Smith y TORRRES con Lonely. También presentó Qué Rica, colaboración con Remers, Jovaan y Rowma, que marcaron el inicio de una nueva etapa sonora.

Marconi ya es reconocido como un artista cuya voz es capaz de transitar entre distintos géneros sin perder identidad.

“Mi música es para la calle, para la gente que siente. No todo es brillo y fama… también están las noches donde uno se rompe y se acuerda de lo que hubo”.

Temas
Te puede interesar

Daddy Yankee sobre regreso a la industria musical: "Me siento renacido"

Miguel Bosé hace vibrar a Miami: energía, pasión y complicidad intactas a los 68 años

Cierra parque Six Flags America tras 50 años de operaciones

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Dos votantes ingresan al precinto electoral habilitado en la biblioteca de Shenandoah, en Miami.
ELECCIONES 2025

Cierra votación anticipada en ciudades de Miami-Dade, baja afluencia ensombrece comicios locales

Un peatón toma una fotografía de la Pirámide del Louvre, diseñada por el arquitecto chino-estadounidense Ieoh Ming Pei, con el Museo del Louvre al fondo, mientras los visitantes hacen fila para ingresar, en París, el 22 de octubre de 2025.
MUSEOS

Una pareja con hijos entre sospechosos del robo al Louvre

Vista del Puerto en Qingdao, en la provincia china de Jiangsu.
WASHINGTON

Corte Suprema analiza demandas contra aranceles del gobierno de Trump

Una fotografía distribuida por la Presidencia egipcia muestra al presidente egipcio Abdel Fattah al-Sisi (centro-izquierda) y a la primera dama Entissar Amer (centro-derecha) posando con funcionarios e invitados durante la ceremonia de inauguración del Gran Museo Egipcio (GEM) en Guiza, en las afueras suroccidentales de la capital, El Cairo, el 1 de noviembre de 2025.
MUSEOS

Mandatarios mundiales asisten a imponente inauguración del Gran Museo Egipcio

El alcalde mexicano Carlos Manzo recibió hasta seis disparos y fue trasladado aún con vida en una ambulancia al Hospital Fray Juan de San Miguel, donde murió el 1 de noviembre
CRIMEN

Asesinan a alcalde en México tras recibir amenazas del Cártel Jalisco Nueva Generación

Te puede interesar

Detenidos en Michigan por preparar un atentado yihadista en Halloween.
Investigación

El FBI arresta a dos personas sospechosas de planear ataque terrorista inspirado en el Estado Islámico

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Vista del Puerto en Qingdao, en la provincia china de Jiangsu.
WASHINGTON

Corte Suprema analiza demandas contra aranceles del gobierno de Trump

Dos votantes ingresan al precinto electoral habilitado en la biblioteca de Shenandoah, en Miami.
ELECCIONES 2025

Cierra votación anticipada en ciudades de Miami-Dade, baja afluencia ensombrece comicios locales

El alcalde de la ciudad de Nueva York, Eric Adams, asiste a la Ceremonia Anual de Conmemoración del 11-S en el Memorial y Museo Nacional del 11-S el 11 de septiembre de 2025 en la ciudad de Nueva York.
ELECCIONES

Nueva York elige este martes a su alcalde, ¿quiénes son los candidatos con más aceptación?

Agentes del Departamento de Policía de Miami-Dade durante labores de patrullaje y servicio comunitario.
SUCESOS

Tiroteo en Cutler Bay deja herido a un adolescente de 14 años