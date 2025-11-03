Marconi Impara presenta "Roadtrip", canción dedicada a los corazones rotos

MIAMI.- Marconi Impara regresa a la escena con Roadtrip, una canción que consolida su evolución artística sin perder la esencia callejera que lo caracteriza. La pieza es un viaje emocional para quienes siguen enganchados a alguien que ya no está, aunque la cabeza diga que es hora de pasar la página.

En esta nueva etapa, el artista puertorriqueño fusiona trap, hip hop y electrónica para narrar, con crudeza y autenticidad, la obsesión post-ruptura y el stalking emocional en redes.

"Este tema es pa’ esos que siguen metidos en el perfil de alguien que ya los borró de los close friends. Todos hemos estado ahí, aunque nadie lo quiera admitir”, comenta en un comunicado.

El lanzamiento está acompañado de barras punzantes y un delivery renovado, mientras mantiene el código calle de Marconi. Con un beat moderno y agresivo, la canción expone la evolución propia del trap boricua y de su marca personal.

“Quise llevar mi sonido a otro nivel, más global, más fuerte, sin cambiar quién soy. Roadtrip es puro sentimiento callejero”.

Trayectoria

Durante 2024 y 2025, Marconi ha mantenido una presencia constante en la escena urbana con lanzamientos que muestran su crecimiento artístico y versatilidad. En 2024 el artista presentó Tuyo junto a De La Ghetto, fusionando lo melódico y lo calle con una identidad cada vez más global.

Recientemente, sorprendió junto a Corina Smith y TORRRES con Lonely. También presentó Qué Rica, colaboración con Remers, Jovaan y Rowma, que marcaron el inicio de una nueva etapa sonora.

Marconi ya es reconocido como un artista cuya voz es capaz de transitar entre distintos géneros sin perder identidad.

“Mi música es para la calle, para la gente que siente. No todo es brillo y fama… también están las noches donde uno se rompe y se acuerda de lo que hubo”.