Aseguran que el príncipe William prohibirá al príncipe Andrés asistir a su coronación

El príncipe William de Gran Bretaña, príncipe de Gales, reacciona mientras visita el nuevo centro en James' Place Newcastle, en Newcastle-upon-Tyne, noreste de Inglaterra, el 30 de abril de 2024.

MIAMI.- Tras la renuncia del príncipe Andrés a sus títulos , ha trascendido que el heredero a la corona británica, el príncipe William , no se plantea invitarlo a su coronación ni que participe en compromisos que deban cumplir algunos de los miembros de la monarquía.

La información fue publicada por The Sunday Times. Una fuente cercana a la casa real también detalló que si bien el rey Carlos III y su hijo estuvieron de acuerdo con la decisión del príncipe Andrés ; el futuro monarca no está satisfecho con las consecuencias que sus escándalos afectan a la corona.

"Cuando asuma el trono, prohibirá a Andrés participar por completo de la vida real, incluidos los eventos reales públicos y privados, así como la mayoría de las ocasiones estatales, además de su coronación", afirmó el insider al tabloide británico.

Igualmente, señaló que el príncipe de Gales prohibirá a Sarah Ferguson, asistir a todos los eventos reales.

Renuncia a los títulos

El viernes 17 de octubre, en una declaración publicada por el Palacio de Buckingham, el príncipe Andrés renunció oficialmente a sus títulos reales y honoríficos, ya que 'distraen del trabajo del rey Carlos III y la familia real'. Esta noticia surge en medio de un resurgimiento del escándalo por su conexión con el delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein.

"Tras conversaciones con el rey y mi familia, hemos concluido que las continuas acusaciones contra mí distraen del trabajo de su majestad y la familia real. He decidido, como siempre, anteponer mi deber hacia mi familia y mi país. Mantengo mi decisión de hace cinco años de retirarme de la vida pública y, con el consentimiento de su majestad, considero que debo dar un paso más. Por lo tanto, ya no usaré mi título ni los honores que me han sido conferidos", anunció en el comunicado.

El príncipe, que volvió a negar las acusaciones en su contra, ha recibido el tratamiento de 'alteza real' desde su nacimiento. Tras su matrimonio con Sarah Ferguson en 1986, su madre, la reina Isabel II, le otorgó los títulos de duque de York, conde de Inverness y barón de Killyleagh.

Eliminar los títulos reales requerirá de una ley oficial por parte del parlamento.