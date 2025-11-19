miércoles 19  de  noviembre 2025
SUBASTA

Retrato de Klimt es la segunda obra de arte más cara jamás vendida

Hasta ahora, el récord en subasta para Klimt lo tenía Dama con abanico (1917-1918), vendida por 85,3 millones de libras en Londres en 2023

El retrato de Elisabeth Lederer, de Gustav Klimt, se exhibió en la subasta Marquee Sales Series de Sothebys en Nueva York el 8 de noviembre de 2025.

El retrato de Elisabeth Lederer, de Gustav Klimt, se exhibió en la subasta Marquee Sales Series de Sotheby's en Nueva York el 8 de noviembre de 2025.

AFP/Charly Triballeau

NUEVA YORK.- Un retrato del artista austriaco Gustav Klimt alcanzó el martes los 236,4 millones de dólares en una subasta en Nueva York, convirtiéndose en la segunda obra de arte más cara jamás vendida en una subasta.

La obra más cara en casas de subasta sigue siendo el Salvator Mundi, atribuido a Leonardo da Vinci, adquirido por 450 millones de dólares en 2017.

Lee además
Compositor colombiano Vibarco. 
MÚSICA

Compositor Vibarco se posiciona como referente de la industria músical
El compositor y productor Spread Lof. 
MÚSICA

Productor y compositor Spread Lof celebra tercer Latin Grammy

Seis compradores se disputaron durante 20 minutos El retrato de Elisabeth Lederer (1914-1916), estimado en 150 millones de dólares, que representa a la hija del principal mecenas de Klimt en un vestido imperial chino blanco, frente a un tapiz azul con motivos de inspiración asiática.

La casa Sotheby’s, que gestionó la venta, no reveló la identidad del comprador.

Embed
Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida por Sotheby's (@sothebys)

Al igual que este cuadro, los grandes retratos de cuerpo entero realizados por el pintor austríaco durante su período más destacado (entre 1912 y 1917) son "extremadamente raros", explicó Sotheby's en un comunicado. La mayoría forman parte de las colecciones de los grandes museos y muy pocos son propiedad de coleccionistas privados.

Hasta ahora, el récord en subasta para Klimt lo tenía Dama con abanico (1917-1918), vendida por 85,3 millones de libras (108,8 millones de dólares) en Londres en 2023.

Esta venta récord se produce mientras que el producto mundial de las subastas de obras de arte cayó un 33,5% en 2024, hasta los 9.900 millones de dólares, su nivel más bajo desde 2009, según el informe anual de Artprice publicado en marzo.

La causa, además de un contexto económico difícil, es la falta de obras de gran valor.

Embed
Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida por Sotheby's (@sothebys)

FUENTE: AFP

Temas
Te puede interesar

La obra "Las sillas", un buen inicio para sala La 4ta. Pared

Un tercer jurado de Miss Universo renuncia días antes del certamen

Lo que presenta la escena en Miami esta semana

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El alcalde mexicano Carlos Manzo recibió hasta seis disparos y fue trasladado aún con vida en una ambulancia al Hospital Fray Juan de San Miguel, donde murió el 1 de noviembre
Investigación

Detienen a uno de los autores intelectuales del asesinato de alcalde que indignó a México

La expresidente de Argentina, Cristina Férnandez de Kirchner. 
ARGENTINA

Justicia ordena decomisar los bienes a Cristina Fernández de Kirchner, tras condena por corrupción

Foto publicada por la presidencia argentina del mandatario Alberto Fernández hablando en la residencia presidencial de Olivos en Olivos, Buenos Aires.
ARGENTINA

Tribunal de Justicia confirma cargos por corrupción contra el expresidente Alberto Fernández

La jamaicana Gabrielle Henry desfila en el escenario durante la presentación de trajes nacionales de Miss Universo 2025 en Nonthaburi, el 19 de noviembre de 2025. 
CERTAMEN DE BELLEZA

Miss Jamaica sufre caída en gala preliminar de Miss Universo 2025

Billete de dólar junto a monedas de la criptomoneda bitcoin
JUSTICIA

Cae el 'contador' de red cripto que blanqueó millones en lujos y autos en Miami

Te puede interesar

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, el presidente de EEUU, Donald Trump, y el presidente de Rusia, Vladimir Putin. 
Conflicto bélico

Ucrania habría recibido propuesta de paz de EEUU que implicaría "ceder territorio y reducir ejército"

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Miss Angola, Maria Da Cunha (al frente a la derecha), desfila por el escenario junto a otras concursantes durante la presentación de trajes nacionales de Miss Universo 2025 en Nonthaburi.
CONTROVERSIA

Un tercer jurado de Miss Universo renuncia días antes del certamen

Imagen de la Bolsa de Nueva York.
MERCADO BURSáTIL

Caen los precios del petróleo por negociaciones y el alza del dólar

La expresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner saluda a sus simpatizantes desde el balcón de su residencia en Buenos Aires el 11 de junio de 2025.
ARGENTINA

Justicia ordena decomisar bienes por $500 millones a Fernández de Kirchner y otros condenados por corrupción

Armas de fuego de largo alcance. 
LEGISLACIÓN

Cámara de Florida avanza proyecto para reducir a 18 años la edad de compra de rifles