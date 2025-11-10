lunes 10  de  noviembre 2025
Jaime Villarreal celebra nominación al Latin Grammy por "Mon Laferte, te amo"

La nominación exalta la visión de un productor que cree en el poder del cine documental como memoria, resistencia y espejo cultural

El productor Jaime Villarreal, fundador de Blackstar Content. 

Cortesía/Malabar Sound
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- Jaime Villarreal, productor, periodista y documentalista, consolida su trayectoria profesional con la nominación al Latin Grammy 2025 en la categoría mejor video musical versión larga por el documental Mon Laferte, te amo, una producción de su compañía Blackstar Content.

La pieza, que se encuentra disponible en Netflix y fue dirigido por Camila Grandi y Joanna Reposi, revela una faceta inédita de la artista chileno-mexicana Mon Laferte, mostrando el equilibrio entre su vida personal, la maternidad y la creación artística.

Para Villareal, esta nominación marca un punto de inflexión en su carrera: el reconocimiento a una forma de narrar donde la honestidad, la identidad y la sensibilidad son el eje central.

“Mon no solo canta, pinta y escribe; crea desde un lugar muy profundo. Es una Violeta Parra moderna. Su historia tiene la fuerza de lo latino: esfuerzo, vulnerabilidad y triunfo. Eso es lo que queremos mostrar en el mundo”, comentó Villarreal en un comunicado de prensa.

La obra se construye en dos líneas de tiempo: el presente de Mon Laferte entre giras y maternidad, y su pasado marcado por carencias, resiliencia y una pulsión creativa imparable. En este sentido, el productor destaca que el valor de este proyecto está en su autenticidad.

“Fue un proceso que fluyó con absoluta verdad. No hubo artificio ni exposición vacía, sino un retrato emocional y honesto de una mujer que transforma su historia en arte”.

La nominación también destaca la identidad de Blackstar Content, convirtiéndose en la única productora chilena que cuenta con estrenos en Netflix, Disney+, HBO Max y Amazon Prime Video. Y desde esa estructura, Villarreal impulsa una narrativa que fusiona periodismo, cine y mirada social.

Con una trayectoria que abarca proyectos de alto impacto como Peace, Peace, Now, Now (Disney+), protagonizado por Ester Expósito, Yalitza Aparicio, Daniela Vega y Shirley Manson; Breretour (HBO Max); In Whose Name (sobre Kanye West, estrenado en cines de EE. UU.); y The Journey of Others (dirigido por él junto a Roger Waters y Benjamín Vicuña), Villarreal ha logrado posicionar historias latinoamericanas en la conversación global.

“El documental nos recuerda que las historias humanas son universales. Lo que une a Mon Laferte, a una mujer palestina o a un artista en Los Ángeles es la emoción, la lucha y la necesidad de contar su verdad. Esa es la esencia de lo que hacemos en Blackstar”, comenta.

La nominación de Mon Laferte, te amo en los Latin Grammy no solo exalta a una artista que ha transformado su vulnerabilidad en arte, sino también la visión de un productor que cree en el poder del cine documental como memoria, resistencia y espejo cultural.

Asimismo, Villareal sostiene que el reconocimiento es una confirmación de que las historias contadas desde la verdad tienen el poder de cruzar fronteras.

“Nuestro trabajo es conectar desde lo real. Mientras haya historias que nazcan del alma, seguiremos creando. Porque cuando una historia es honesta, se vuelve universal”.

