Publican primeras imágenes del expríncipe Andrés tras su arresto

MIAMI.- El expríncipe Andrés fue captado en público por primera vez en semanas tras su detención en febrero. El hermano menor de Carlos III de Inglaterra fue fotografiado en la finca de Sandringham, en Norfolk, el sábado mientras paseaba a sus perros en compañía de un guardaespaldas.

Esta aparición marca la primera vez en semanas que se avista a Andrés en público, tras su detención en febrero, el día de su 66.º cumpleaños. El arresto estuvo vinculado a una investigación policial por acusaciones de haber compartido información confidencial con el fallecido delincuente sexual Jeffrey Epstein mientras ejercía el cargo de enviado comercial del Reino Unido,

El exduque de York fue puesto en libertad bajo investigación más tarde ese mismo día. Al salir de la comisaría de policía de Aylsham, en Norfolk, tras permanecer aproximadamente 11 horas bajo custodia, fue fotografiado en el asiento trasero de un vehículo, una imagen ahora viral.

Caída en desgracia

Andrés se apartó de su papel público en la realeza en 2019, tras una entrevista con la BBC en la que habló sobre su relación con Epstein, quien se suicidó ese mismo año a los 66 años de edad. En el momento de su muerte, el empresario se encontraba a la espera de juicio por cargos de tráfico sexual.

El expríncipe ha sido vinculado a Virginia Giuffre, una víctima de Epstein que legó haber sido obligada a mantener relaciones sexuales con Andrés cuando tenía tan solo 17 años. Giuffre se suicidó a los 44 años en 2025.

La reina Isabel despojó a su hijo de sus títulos militares y patrocinios en enero de 2022, después de que un juez desestimara su intento de lograr que se archivara la demanda por agresión sexual presentada en su contra por Giuffre. Finalmente, se llegó a un acuerdo extrajudicial por una suma no revelada.

Tras la publicación el año pasado del libro póstumo de Giuffre, Nobody’s Girl: A Memoir of Surviving Abuse and Fighting for Justice, el escrutinio sobre Andrés se intensificó y terminó renunciando a sus títulos reales, así como a otros títulos y honores.

A pesar de negar reiteradamente haber cometido delito alguno, fue despojado de sus títulos reales días después por el rey Carlos.