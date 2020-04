Publicista de estrellas de la música se recupera de COVID-19 en Miami

“Comencé mi cuarentena de forma muy estricta los primeros días de marzo, pero con el paso de los días comencé a sentir mucho dolor de espalda, perdí el olfato, el apetito, comencé a tener tos seca, y el cansancio se apoderó de mi”, relató la publicista que hoy, estando recluida desde su hogar, sigue sacando adelante sus proyectos y su empresa de forma remota.

“Esto es una prueba más de la vida que estoy superando y de la cual todos saldremos fortalecidos. Será una oportunidad de reinventarnos y convertirnos en mejores seres humanos. Tal como me ocurrió cuando, junto a muchos compañeros, fui despedida de Sony el año 2003 tras una reestructuración. Sony fue una escuela intensa de mucho aprendizaje, mucha diversión y una etapa inolvidable. Trabajé con algunos de los artistas más emblemáticos de la industria y me sirvió para convertirme en la persona que hoy soy: disciplinada y apasionada por mi trabajo. Tuve que despedirme de la empresa, pero ahora le doy gracias a Dios por esa situación porque aquel tropiezo fue el impulso que necesitaba para independizarme”, recordó Maseda en entrevista con DIARIO LAS AMÉRICAS.

Combatiendo el miedo

Marlene Maseda asegura que ha decidido no ver noticias y no enterarse de las cifras de muertos en EEUU y el mundo, sino concentrar sus esfuerzos en sentirse bien y aprovechar el tiempo en actividades que la llenen de energía y positivismo, ya que es la mejor manera de no permitir que el miedo y la desolación toquen a su puerta.

“Es la actitud que uno tiene que tomar. Lo mismo sentí cuando fundé mi propia compañía y me independicé. Al principio es muy difícil mentalmente, porque uno está acostumbrado a tener un cheque cada dos semanas. Independizarse es un riesgo, es una apuesta en la que te puede ir bien o mal, pero con perseverancia, honestidad, paciencia, y siempre trabajando un producto que te guste y con el que te identifiques, no hay pérdida”, añadió la empresaria quien reconoce que, si bien la pandemia ha puesto en jaque su economía y ha paralizado muchos de sus proyectos, tiene toda la fuerza y disposición para volver a la calle cuando esta situación mejore.

“Ahora es momento de estar en casa, tranquilos y de seguir cuidándonos. No hay que desesperarse, la prioridad es la salud y luego se recuperará la economía y nuestras empresas. Estoy tranquila, porque durante estos últimos cinco años he trabajado incansablemente por construir un nombre y una reputació, que es lo primordial en el negocio de la música. Fusion 4 Media ha sabido adaptarse y renovarse constantemente. Por ahora, desde casa, seguimos trabajando y manteniéndonos al tanto de todos los cambios que están ocurriendo”.

Su misión

Antes de ser diagnostica con Covid-19 a su regreso a Miami, Marlene Maseda había estado en la Gran Manzana celebrando ver su rostro en Times Square, como parte de su trabajo con Latin Plug, una plataforma para latinos que ayuda a construir una red de contactos que, a su vez, genera oportunidades tanto de negocios como laborales, y donde Maseda integró un panel de conferencias junto a Cristina Novo, Waldo Diaz, Nayira Castellanos y Nat Nagles.

“Fue una sorpresa increíble, lloré cuando recibí el texto de parte de Mauricio Vega, fundador de Latin Plug, ya que todos tenemos sueños, pero ver que mi trabajo de muchísimos años ha llegado a ser reconocido en una pantalla tan importante como Times Square, es algo que me hizo preguntarme: '¿Esta es mi vida?'".

“Mi misión siempre la he tenido clara: ayudar al prójimo. Ser un agente de unión, de amor, de hacer que otros crean en sus sueños. Creo que el propósito de todos es poder dejar algún legado a la nueva generación, que con perseverancia y con buenas intenciones todo se logra. Y ahora, que me recupero de este virus, mi mensaje es que sean compasivos, sean respetuosos y sean conscientes. Esto nos tiene que hacer crecer como humanidad”, finalizó.