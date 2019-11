Qué hacer esta semana en Miami (del 11 al 17 de noviembre)

Nuestra editora de Cultura, Wilma Hernández, les trae la cartelera de Miami. Descubra lo que la Capital del Sol tiene para ofrecer durante la semana: conciertos, espectáculos, diversión, además de los estrenos de la gran pantalla. En esta ocasión hasta el domingo 17 de noviembre

Música

Próximos conciertos en Miami

Chyno Miranda celebrará su cumpleaños número 35 en el escenario del Flamingo Theater Bar el viernes 15 de noviembre. El cantante venezolano, que diera sus primeros pasos en la música como parte del dúo Chino y Nacho, se encuentra inmerso en su carrera como solista, a la par de llevar adelante su labor de padre junto a su esposa Natasha Araos. La pareja le dio la bienvenida al pequeño Lucca en abril.

Escena

Presentan revista musical

La famosa revista musical Las Leandras, que estrenara en Madrid en 1931, llega a las tablas del teatro Manuel Artime el domingo 17 de noviembre, a las 4 p.m. Bajo la dirección de Danilo Domínguez, conocido como Mariloly, Grethel Ortiz se adentra en la piel de Concha, una joven artista que enfrenta el dilema de ocultar a su tío que trabaja como vedette de revista. Completan el elenco Miguel Cervantes, Paut William, Magyani Medina, Ubaldo Henríquez, Rosalía Castro, Manny Albelo, Grace de España y Tania Martí. La coreografía está a cargo de Maritza Espín.

Ópera

Aprecie una joya del repertorio clásico

David Pittsinger in the title role of FGO Don Giovanni - Photo Gaston de Cardenas (1).jpg

David Pittsinger como Don Giovanni.

Gaston de Cardenas/ Cortesía del Arsht Center