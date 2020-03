Qué hacer esta semana en Miami

Música

Próximos conciertos en Miami

Eros Ramazzotti traerá su gira mundial Vita Ce N´É (Hay vida) al American Airlines Arena el domingo 1ro de marzo. El cantautor italiano tuvo que posponer el concierto que estaba inicialmente pautado para el pasado 24 de mayo. Según el sitio web del arena, quienes hayan comprado boletos para esa fecha, podrán usarlos el 1ro de marzo.

Camila.jpg El dúo mexicano Camila. Cortesía/ Sony Music

Camila actuará en el James L. Knight Center el sábado 29 de febrero como parte de la gira Hacia adentro que llevará al dúo mexicano, integrado por Pablo Hurtado y Mario Domm, por varias ciudades del EEUU. En entrevista con Diario Las Américas, el grupo adelantó que en los próximos meses estrenará canciones.

Escena

Presentan peculiar puesta en escena

CenadeC2.jpg Cena de cuentos es un proyecto del programa Autores. ARTURO AROCHA/CORTESÍA

La sala Artefactus Black Box exhibe la pieza teatral Cena de cuentos, con funciones de viernes a domingos, hasta el 1ro de marzo. Se trata de un espectáculo que combina la narración y el montaje escénico en cinco relatos de la cuentística del siglo XX. Los cuentos que hilvanan esta puesta en escena, dirigida por Eddy Díaz Souza, son Revolución, de Slawomir Mrozek (1930-2013), escritor, dibujante, periodista y dramaturgo polaco; Una gallina, de Clarice Lispector (1920-1977), escritora brasileña de origen ucraniano; La carne, de Virgilio Piñera (1912-1979), poeta, dramaturgo y escritor cubano; La pata de mono, de W.W. Jacobs (1863- 1943), escritor británico, y Corazón, de Heiner Müller (1929-1995), dramaturgo y poeta alemán. Para más información, al 786 704 5715.

Artes visuales

Inauguran muestra del artista

Carlos Rancaño, Suspension.jpg "Suspensión", del artista Carlos Rancaño. Cortesía/ Creation Art Center

Creation Art Center acoge la exposición How to Get Over a Broken Heart (Cómo superar un corazón roto), del artista Carlos Rancaño, en las salas Peña’s Gallery en el Miami Hispanic Cultural Arts Center, hasta el 1ro de marzo. La muestra incluye una serie de pinturas al óleo que contiene retratos, obras en las que el artista juega con los temas de los cuentos para niños y con íconos de la cultura contemporánea en una selección de piezas en las que el erotismo es el protagonista.

Programa de artes

Young Arts Miami celebrará las artes en sus diferentes manifestaciones del 25 de febrero al 1ro de marzo. La fundación sin fines de lucro, que fomenta en los jóvenes la afición a las artes, presentará un nutrido programa que incluye proyecciones de filmes, música clásica, jazz, danza, teatro y una exposición de arte.

Gastronomía

Agasajo al paladar

Miami Lakes vivirá su festival de comida y vino el sábado 29 de febrero, en el Miami Lakes Optimist Park, en 6411 Nw 162 St., de 6 p.m. a 10 p.m. Se trata de un encuentro con el que esa municipalidad celebra el sentido de comunidad y bondad.

El Seafood Fest de Miramar se celebrará el sábado 29 de febrero y domingo 1ro de marzo, en el Miramar Cultural Center. Serán dos días para deleitar el paladar con exquisitos platos a base de mariscos.

Cine

Drama

Emma

En la Inglaterra de los 1800, una joven bien intencionada pero egoísta se inmiscuye en la vida amorosa de sus amistades. Dirigida por Autumn de Wilde. Clasificada PG.

Terror

Brahms: The Boy II

Después de que una familia se muda para una mansión, el hijo pequeño hace amistad con una muñeca llamada Brahms. Con Katie Holmes. Dirigida por William Brent Bell. Clasificada PG-13.

Aventura

The Call of the Wild

Un perro batalla por sobrevivir en medio de las condiciones adversas del territorio despoblado del Yukón, en Canadá. Con Harrison Ford. Clasificada PG.