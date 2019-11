Música

Ariana Grande actuará en el American Airlines Arena el miércoles 27 de noviembre. La cantante y compositora nacida en Boca Ratón, Florida, inició su carrera musical en 2011 y desde entonces ha logrado escalar las listas de popularidad con producciones como Yours Truly (2013), My Everything (2014), Sweetner (2018) y Thank U, Next (2019).

El grupo juvenil estadounidense Kidz Bop, conocido por interpretar canciones que han sido populares en otras décadas, llevará su gira mundial a The Fillmore, en Miami Beach, el domingo 1ro de diciembre.

Escena

Disfrute del microteatro

COMPLICES foto ok.JPEG Las actrices Reina Ivis Canosa y Grettel Pérez en una escena de "Complices". OMG Studios/ Cortesía del Centro Cultural Español en Miami

La nueva temporada de Microteatro Miami, Micro Horror Stories. Christmas Edition ya está aquí. La comedia negra Cómplices, escrita por Alexis Valdés y dirigida por Yusnel Suárez; Ghostbusters en Miami, escrita por Miguel Sahid y dirigida por Ariadna González, y Las Sexorcistas son tres de las siete piezas que conforman la propuesta, que se podrá disfrutar hasta el 22 de diciembre en los contenedores del patio del Centro Cultural Español. Para más información, acceda a microtheatermiami.com.

Unipersonal

John Leguizamo regresa a la escena de Miami

John Leguizamo in LATIN HISTORY FOR MORONS by Matthew Murphy.jpg John Leguizamo en la pieza Latin History for Morons, que el actor y comediante presenta en el Arsht Center del 12 al 14 de julio. Matthew Murphy/Cortesía/Arsht Center

Tras culminar con éxito una temporada en Broadway el pasado año, y haberse presentado en Miami, el actor y comediante estadounidense de origen colombiano John Leguizamo regresa con Latin History for Morons (Historia latina para idiotas). Escrita y protagonizada por el ganador del Tony, la pieza unipersonal está inspirada en la ausencia de personajes latinos en los libros de la Historia que se enseña en EEUU y su afán en ayudar a su hijo con un proyecto escolar para el cual necesita encontrar un héroe latino. Bajo la dirección de Tony Taccone, Leguizamo se presenta el 29 y 30 de noviembre en el Ziff Ballet Opera House del Arsht Center. Para más información, consulte arshtcenter.org. Para más detalles sobre la gira, que se extiende a varias ciudades del país, visite latinhistoryontour.com.

Teatro

Obra honra el legado de Federico García Lorca

elenco lorca .JPG Elenco de la pieza teatral Lorca, flamenco y contemporáneo, de Silvia de Esteban. Dennis Lyzniak /Cortesía/Silvia de Esteban

Los momentos más significativos de la obra del poeta español Federico García Lorca serán repasados en la pieza teatral Lorca, flamenco y contemporáneo, que la dramaturga española Silvia de Esteban llevará a las tablas del teatro Main Street Playhouse, en Miami Lakes, del 29 de noviembre al 15 de diciembre. La puesta en escena navegará por los textos y los personajes del legendario escritor. Su teatro, sus poemas y sus canciones son entrelazados con la complicidad de la guitarra española y la voz rota del flamenco. Se trata de un espectáculo, con actores de diferentes nacionalidades, para acercar el legado de Lorca al público y mantener viva su obra y pasión por el teatro. Para boletos o más información, llame al 305. 558. 3737.

Artes Visuales

Exposición destaca la magia de la naturaleza

cropped After+the+Storm (1).jpg La obra After the Storm es una de las piezas que se pueden apreciar en la muestra The Magical Elements of Nature. Cortesía/ Galería Adelmo

La Galería Adelmo inaugurará la exposición The Magical Elements of Nature el viernes 29 de noviembre. La muestra, que se podrá visitar hasta el 23 de diciembre, recopila pinturas y esculturas de la artista Mari Carmen Fernández, cuyo estilo se caracteriza por exaltar el concepto de lo abstracto utilizando piedras semipreciosas, cristales, cerámica y fósiles entre otros materiales. Para más información, consulte adelmogallery.com.

Cine

Animación

Frozen II

Anna, Elsa, Kristoff, Olaf y sven abandonan Arendelle para viajar hacia un antiguo bosque de otoño en una tierra encantada. Juntos se aventura en busca de los orígenes de los poderes de Elsa para salvar el reino. Dirigida por Chris Buck y Jennifer Lee. Clasificada PG.

Biografía

A Beautiful Day in the Neighborhood

Basada en hechos reales, la cinta muestra la amistad entre Fred Rogers y el periodista Tom Junod. Con Tom Hanks. Dirigida por Marielle Heller. Clasificada PG.

Acción

21 Bridges

Un detective asediado de la policía de Nueva York es empujado a una persecución en toda la ciudad por la captura de par de policías asesinos después de descubrir una conspiración. Con J. K. Simmons y Sienna Miller. Dirigida por Brian Kirk. Clasificada R.