Qué hacer esta semana en Miami

Música

Próximos conciertos en Miami

Billie Eilish llegará al American Airlines Arena el lunes 9 de marzo con su gira mundial Where Do We Go? La cantante estadounidense arrasó en la pasada edición de los Grammy alzándose con cinco premios, entre ellos al mejor nuevo artista. La joven estuvo nominada en seis categorías.

En ese mismo escenario actuará Aventura el martes 10 y jueves 12 de marzo como parte de la nueva gira de la agrupación, Inmortal. El grupo dominicano, que surgió en el Bronx y del cual formara parte Romeo Santo en sus inicios, fusiona los sonidos de la bachata y el pop latino con los del hip hop y R&B.

Diana Ross 2 Amy Harris AP.jpg Diana Ross actúa en el New Orleans Jazz and Heritage Festival. AP/ Amy Harris, Archivo (mayo, 2019)

Diana Ross cantará en el teatro The Fillmore, en Miami Beach, el jueves 12 y viernes 13 de marzo. A lo largo de casi seis décadas de carrera, la cantante estadounidense que entrara en el Libro Guinness de Récords en 1993 como la artista femenina de mayor éxito de todos los tiempos, ha vendido alrededor de 100 millones de copias entre álbumes y sencillos.

Jorge Drexler llevará su gira Silente al Arsht Center el viernes 13 de marzo. El cantautor uruguayo retoma uno de sus formatos más celebrados: una guitarra y una voz para entregar su repertorio en un concierto unipersonal con el silencio como base y marco para la comunicación.

ex menudos.jpg Exmenudos se reencuentran en concierto. Cortesía/ Nevarez Communications

El grupo Menudo se reencontrará con su público miamense el sábado 14 de marzo, en el James L. Knight Center. René, Miguel, Ricky, Johnny y Ray integran hoy la agrupación que causara sensación entre los jóvenes en la década de los 80.

Música clásica

Orchestra Miami presenta Beethoven on the Beach, una serie de tres conciertos al aire libre gratuitos, que se celebrarán el viernes 13 de marzo, a las 8 pm, en el Banyan Bowl de Pinecrest Gardens, en Pinecrest; el sábado 14, a las 8 p.m., en el North Beach Bandshell, en Miami Beach, y el domingo 15, a las 6 p.m., en el Gateway Park, en Sunny Isles Beach. La orquesta Miami está integrada por 38 músicos bajo la dirección artística de Elaine Rinaldi.

Motivación

Conferencia con Las 25 más poderosas

_Luz Maria Doria, Maria Antonieta Collins, Karla Martinez y Francisca Lachapelle se toman otra selfie con su gran grupo de admiradoras.jpg Luz María Doria, María Antonieta Collins, Karla Martínez y Francisca Lachapelle se toman un "selfie" junto a un grupo de asistentes a la pasada edición de Poderosas Live! Cortesía/ RockOrange

La revista People en Español ofrecerá a la mujer una conferencia gratuita el sábado 14 de marzo, en el James L. Knight Center. Se trata de Poderosas Live! 2020, una serie de charlas con mujeres exitosas en las que se abordarán temas como las finanzas, las metas profesionales, el éxito empresarial, la belleza y la autoestima. Entre las participantes este año destacan Adamari López, Amara La Negra, María Elena Salinas, Ximena Duque y Migbelis Castellanos.

Diversión

Regresa la emoción de la Feria

youth fair cortesia bristol pr.jpg La Youth Fair se puede disfrutar a partir del 12 de marzo. Cortesía/Bristol PR

La Miami-Dade County Youth Fair & Exposition abre sus puertas el jueves 12 de marzo con opciones de diversión para toda la familia. En su ubicación habitual, entre la 107 Avenida del noroeste de la ciudad y Coral Way, la Youth Fair regresa con gran variedad de atracciones, así como actividades para los más pequeños. Habrá música en vivo y comida típica de las diferentes culturas que confluyen en Miami. Para más información, consulte thefair.me.

Activismo

Gala benéfica

gala the litle lighthouse foundation.jpg Varios restaurantes ofrecen sus menús durante la gala anual de la fundación The Little Lighthouse. Cortesía/ The Little Lighthouse Foundation

La fundación The Little Lighthouse celebrará el sábado 14 de marzo su gala anual, con el fin de recaudar fondos a beneficio de niños y familias desfavorecidos de la Florida. Será una excelente oportunidad de contribuir a una noble causa y disfrutar de música en vivo, así como del menú que ofrecen algunos de los mejores restaurantes de Miami, en una noche que evocará el ambiente de la Riviera Maya. La cita es en Jungle Plaza, 3801 NE 1st Ave, en el Miami Design District. Para más información o comprar boletos para asistir a la Hearts & Stars Gala 2020, consulte www.HeartsAndStarsGala.com.

Cine

Animación

Onward

Ambientada en un mundo fantástico suburbano, dos duendes adolescentes que son hermanos embarcan en una travesía para descubrir si aún existe la magia. Dirigida Dan Scanlon. Clasificada PG.

Drama

The Way Back

Un exjugador de básquetbol que lucha contra el alcoholismo recibe una oferta para entrenar a un equipo en la que fuera su escuela. Cuando el equipo comienza a ganar, tendrá un motivo para enfrentar antiguos demonios. Pero tal no sea suficiente para reivindicarse. Con Ben Affleck. Dirigida por Gavin O’ Connor. Clasificada R.

Acción

The Burnt Orange Heresy

Contratado para robar una pintura rara de uno de los pintores más enigmáticos de todos los tiempos, un vendedor de arte ambicioso se consume en su propia avaricia e inseguridad cuando la operación se sale de control. Con Mick Jagger. Dirigida por Giuseppe Capotondi, la película abrirá el Miami Film Festival. Clasificada R.