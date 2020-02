¿Qué llave mágica elegirían los protagonistas Locke y Key en la nueva serie de Netfix?

CulturaOcio.com entrevistó a los actores Darby Stanchfield y Connor Jessup en Los Angeles. Darby y Connor interpretan a madre e hijo en la serie. "Me atrajo mucho el aspecto familiar de la serie. Mi personaje, Nina Locke, no es la típica mamá que sale en televisión. Es una alcohólica en rehabilitación, es artista... La complejidad de quién es ella, como ser humano y como madre, es totalmente opuesto a lo que hice durante siete años en Scandal. Me emocionó ese cambio", explicó Stanchfield.