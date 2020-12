¿Quiénes son los hombres más sexys de la última década?

2020: En 2020, este año marcado por la pandemia del coronavirus, el actor Michael B. Jordan, protagonista de Creed y quien encarnó el antagonista del éxito de taquilla Pantera Negra, se impuso como uno de los hombres más atractivo del planeta.

2019: El compositor, pianista y actor estadounidense John Legend, ganador de 11 premios Grammy, un Premio Globo de Oro y un Oscar, se impuso en el conteo este año.

John Legend se presenta en vivo en el escenario de la 28a Cena Anual de The Alliance for Children's Rights el 5 de marzo de 2020, en Beverly Hills, California. Legend dedicó su interpretación de "Never Break" en los Billboard Music Awards, transmitidos el miércoles 14 de octubre de 2020. , a su esposa Chrissy Teigen, quien recientemente anunció que tuvo un aborto espontáneo.

2018: Idris Elba, el actor británico de televisión, teatro y cine, conquistó el título como uno de los hombres más sexys durante este período.

En esta foto del 13 de julio de 2019, Idris Elba llega al estreno de "Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw" en Los Ángeles. Elba dijo en un post en Instagram el lunes 16 de marzo del 2020 que dio positivo a una prueba de coronavirus y está aislado, pero que de momento no presenta síntomas.

2017: El carismático cantante estadounidense de música country, Blake Shelton, se robó los corazones de las féminas y del mundo en general en 2017.

2016: El popular actor y exluchador profesional conocido como "La Roca", Dwayne Johnson, fue electo el hombre más sexy de la tierra hace cuatro años. ¿Quién podía negarse a que eso fuera así?

Dwayne "The Rock" Johnson AP

2015: El exfutbolista británico David Beckham, una celebridad más allá del ámbito deportivo, con una lucrativa actividad publicitaria que sigue al día de hoy también destacó en el conteo de los hombres más guapos del mundo.

2014: El actor y productor australiano, Chris Hemsworth, quien ganó fama por su personaje de Thor, fue seleccionado el caballero más sexy de 2014.

2013: Al cantante, compositor, guitarrista y actor estadounidense, líder de la banda Maroon 5, Adam Levine, se le consideró el ganador del título en 2013.

2012: El actor, bailarín y productor Channing Tatum fue el ganador indiscutible de la corona como uno de los hombres más sexy hace ocho años.

Los actores Halle Berry y Channing Tatum en Kingsman: The Golden Circle.

2011: El histrión, director y productor estadounidense, Bradley Cooper, hizo lo propio en 2011.

Brad Pitt, a la izquierda, recibe de manos de Bradley Cooper el premio de la Junta Nacional de Reseñistas al mejor actor de reparto por Once Upon A Time… in Hollywood AP Evan Agostini .jpg

Brad Pitt recibe de manos de Bradley Cooper el premio de la Junta Nacional de Reseñistas al mejor actor de reparto por Once Upon A Time… in Hollywood.

AP/ Evan Agostini