viernes 23  de  enero 2026
Rafael Amaya

Rafael Amaya vuelve a "El señor de los cielos" en próxima temporada

La producción de la 10ma temporada de la serie comienza este año, con Rafael Amaya como Aurelio Casillas una vez más

El actor mexicano Rafael Amaya.&nbsp;

Telemundo vía EFE

MIAMI.- El actor mexicano Rafael Amaya volverá a ponerse el sombrero para encarnar a Aurelio Casillas en la décima temporada de 'El señor de los cielos', un esperado regreso que considera "un homenaje a los fans" y que tiene "mucho material que contar".

"Esto es un homenaje a todos los fans que han estado desde la primera temporada hasta la décima (...) es para ellos y porque la pidieron", dijo Amaya a EFE en una entrevista virtual.

El personaje es la figura central de la serie, un poderoso capo del narcotráfico que logra construir un imperio criminal, aunque ha vivido una gran evolución desde su estreno en Telemundo en 2013.

La cadena hispana anunció este que comenzará este año la producción de la nueva temporada, aunque no desveló una fecha de estreno.

En ella, Aurelio Casillas regresará después de desaparecer del radar de su propio clan "para recuperar el poder y vengar a su familia, solo para cruzar la línea definitiva al traicionar a los suyos, desatando el colapso de su imperio", informó Telemundo en un comunicado.

Una de las principales novedades es que Amaya, que al término de la novena temporada parecía haber cerrado su ciclo con 'El señor de los cielos', ejercerá como productor ejecutivo además de dar vida a Casillas, lo que según el actor confiere al proyecto un toque más personal.

Sobre lo que el espectador puede esperar en los nuevos episodios, el intérprete indicó que poseen "mucho material que contar", puesto que la historia que narran muestra el día a día en México.

"Nuestra filosofía es contar siempre la realidad, la verdad", expresó Amaya, de 48 años, asegurando que si mintieran, el público acabaría marchándose.

El anuncio del estreno coincide con una postura de rechazo del actual Gobierno mexicano hacia las narcoseries, que considera que edulcoran el narcotráfico para los jóvenes y ensalzan a los criminales.

'El señor de los cielos' está basada precisamente en Amado Carrillo Fuentes, antiguo líder del Cartel de Juárez y cuyo sobrenombre sirve como título de la serie.

Sin embargo, Amaya rechazó la postura del Gobierno mexicano, asegurando que "no se puede tapar el Sol con un dedo".

"Nosotros como artistas tenemos la responsabilidad de contar nuestra realidad como lo hizo Mozart, Beethoven en su tiempo", añadió.

Basta con abrir los noticieros, en palabras del actor mexicano. Aunque matizó que lo que hacen es ficción y cuentan con un equipo de asesores que les señalan qué pueden contar y qué temas deben evitar.

"En el momento que yo sienta que una escena no está siendo verdadera, la corto o digo 'vamos a arreglar esto porque simplemente ni yo me lo creo'", afirmó.

"Ya llevamos diez años, somos una cultura popular, tenemos más de 10.000 horas de contenido", celebró.

El éxito de la producción propició el estreno el año pasado de una secuela: 'Dinastía Casillas', en la que una nueva generación al mando del imperio criminal que forjó Aurelio Casillas se enfrenta a más amenazas, traiciones y el peso de una historia marcada por la sangre.

