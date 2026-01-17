sábado 17  de  enero 2026
Hans Zimmer es elegido para componer banda sonora de serie de "Harry Potter"

La serie, cuyo estreno está previsto para 2027, se basa en la saga de novelas de la autora J.K. Rowling

El gigante estadounidense de los medios y el entretenimiento prometió hace dos años lanzar una serie sobre Harry Potter que durará diez años

AFP/ KAZUHIRO NOGI
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- Hans Zimmer y su compañía musical, Bleeding Fingers Music, serán los encargados de componer la banda sonora de la próxima serie de HBO sobre Harry Potter. La serie, cuyo estreno está previsto para 2027, se basa en la saga de novelas de la autora J.K. Rowling.

Cada uno de los siete libros (La piedra filosofal, La cámara secreta, El prisionero de Azkaban, El cáliz de fuego, La Orden del Fénix, El príncipe mestizo y Las Reliquias de la Muerte) se adaptará a una temporada de televisión.

“El legado musical de Harry Potter es una fuente de inspiración para compositores de todo el mundo, y nos sentimos honrados de unirnos a un equipo tan extraordinario en un proyecto de esta magnitud (...) Con esta banda sonora, esperamos acercar al público un poco más a ella, honrando al mismo tiempo todo lo que se ha creado anteriormente”, declararon Zimmer y los compositores de Bleeding Fingers Music, Kara Talve y Ane Rozman.

La música de las películas fue compuesta originalmente por John Williams, Nicholas Hooper y Alexandre Desplat.

Bleeding Fingers es un colectivo fundado hace más de una década por Zimmer. A finales de este año, abrirá una nueva oficina en Londres, continuando así su expansión global.

Zimmer está actualmente nominado al Óscar por su trabajo en F1. A finales de este año, su música se podrá escuchar en la serie de HBO Euphoria, así como en Dune: Parte Tres.

Nueva serie

Como se anunció anteriormente, Dominic McLaughlin interpretará a Harry Potter, Arabella Stanton a Hermione Granger y Alastair Stout a Ron Weasley.

Los tres son prácticamente desconocidos con poca experiencia actoral. McLaughlin actuó en Grow, una comedia de Sky con Nick Frost y Golda Rosheuvel, mientras que Stanton protagonizó el musical Matilda en el West End, y Stout no tenía experiencia previa como actor.

John Lithgow interpretará a Albus Dumbledore, Paapa Essiedu, de I May Destroy You, será Severus Snape y Janet McTeer, nominada al Óscar por Tumbleweeds, interpretará a la profesora McGonagall.

