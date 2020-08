Rashel Díaz recibe apoyo de su esposo para nuevos proyectos

"Mi vida, hoy se cierra una puerta y se abren muchas más. Ya estamos listos para lo que Dios tiene para nosotros. Ahora podemos hacer otros sueños que tenemos planeados. Ahora podemos dedicarnos al 100% para ayudar a tantas familias en el nombre del Señor. Vienen tiempos bellos, mi reina bella. Te amo, lets go get it", escribió Carlos García en su red social.

Embed

Pero el apoyo de García no solo se ha hecho palpable en este momento profesional que vive Rashel Díaz. Hace una semana, el esposo de la conductora publicó otro mensaje ante un nuevo logro de la cubana.

"Mi vida, felicidades por lograr la meta de directora en Monat, te mereces eso y mucho más. Veo todo el esfuerzo que pones todos los días y noches para llegar a este rango con todo tu equipo. Eres una líder excelente, y gracias a eso las muchachas de nuestro equipo crecen, se inspiran y están motivadas. Sé que al verlas a ellas avanzar en los niveles, sientes una emoción muy grande, que veo todos los días. Estoy muy feliz de ser tu esposo y tu mejor amigo. Te amo", le dedicó el empresario a la conductora.

Ante este panorama y anuncio de nuevos proyectos que se ha planteado el matrimonio, quedará esperar las nuevas noticias acerca de ello. Aunque, recientemente a la pareja se le vio en un video en el que ambos explicaban cómo comprar una propiedad y los pasos a seguir para tal fin.