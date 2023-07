Rauw Alejandro confirma ruptura con Rosalía

A través de un comunicado emitido en sus historias de Instagram, el boricua aclaró que desde hace un tiempo la española y él ya no están juntos. "Durante todos estos años ustedes han sido parte de mis logros profesionales, como también de todos los momentos felices que he vivido en pareja. Jamás me vi en la posición de tan siquiera pensar que tendría que dar declaraciones públicas sobre este asunto tan privado para mí", inició el intérprete.

Posteriormente, Rauw Alejandro confirmó la ruptura con Rosalía y aclaró que esta decisión no estuvo motivada por la presencia de terceros en la relación.

"Sí, hace unos meses atrás Rosi y yo terminamos nuestro compromiso. Existen miles de problemas que pueden causar una ruptura, pero en nuestro caso no fue por culpa de terceras personas o una infidelidad. "Durante este espacio que me estoy tomando para asimilar todo esto, han surgido alegaciones públicas erróneas, y por el respeto que le tengo a ella, a nuestras familias y a todo lo que vivimos, no podría quedarme callado y continuar viendo como intentan destruir la historia más real de amor que Dios me ha permitido vivir", manifestó.

"Sin más nada que añadir, a mis fans los amo mucho, gracias por estar ahí. Atentamente, Raul", culminó.

Fuentes cercanas a Rosalía y Rauw Alejandro han confirmado a la revista People que la pareja ha puesto fin a su relación tras casi dos años juntos. Aunque los rumores de un romance entre ambos iniciaron en 2020, no fue sino hasta septiembre de 2021 que lo hicieron oficial.

Según la revista People, la decisión fue tomada por ambos artistas desde el amor y el respeto que se tienen.

En marzo la española y el puertorriqueño lanzaron su EP RR, primer disco que realizaron conjuntamente. Y fue justamente con el estreno del video de Beso que los intérpretes anunciaron que estaban comprometidos.

En el audiovisual, Rosalía y Rauw insertaron un clip en el que se ve a la catalana llorar mientras enfocaba un anillo de compromiso.

FUENTE: REDACCIÓN