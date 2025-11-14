Rayma sobre diseño de Premio a la Democracia: "Lo concebí como una llama que no se apaga"

La ilustradora Rayma Suprani posa junto a sus obras en la Doral International Art Fair.

MIAMI.– La reconocida caricaturista venezolana Rayma Cedeño fue la artista elegida para diseñar el galardón que honra los valores democráticos: el Premio Sebastián Piñera a la Libertad. Este reconocimiento, que nace en el marco del décimo aniversario del grupo IDEA , busca destacar a las voces valientes que luchan por la democracia en la región.

El premio, en su primera edición, fue otorgado al excanciller uruguayo Luis Almagro , exsecretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA).

Almagro recibió el galardón de manos de María Cecilia Morel, viuda del expresidente de Chile Sebastián Piñera, y su hija Magdalena Piñera, quienes estuvieron presentes durante la ceremonia.

Rayma Cedeño describió el proceso creativo del galardón no solo como un encargo, sino como un honor fundamental.

“Este premio lo concebí como una llama que no se apaga. Quise reflejar la idea de que la democracia es frágil como un pájaro y vital como sus alas al vuelo; que necesita de voces valientes para mantenerse viva. En el diseño hay luz, movimiento y equilibrio: tres elementos que representan la libertad, la justicia y la responsabilidad”, reveló durante una entrevista con DIARIO LAS AMÉRICAS.

La frágil vitalidad de la Democracia

La artista explicó la poderosa simbología detrás de su diseño, que busca capturar la naturaleza delicada pero esencial de los sistemas libres. El concepto central se articula en torno a la figura de un pájaro en pleno vuelo.

"Quise reflejar la idea de que la democracia es frágil como un pájaro y vital como sus alas al vuelo; que necesita de voces valientes para mantenerse viva", afirmó.

Según la creadora, el diseño integra intencionadamente tres elementos clave: luz, movimiento y equilibrio, símbolos que en el contexto del premio representan la libertad, la justicia y la responsabilidad, pilares esenciales de cualquier sistema democrático funcional/

"Me parece muy importante que este reconocimiento nazca desde el arte y desde el ejercicio creador como fuente viva de transformación y libertad", resaltó.