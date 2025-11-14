viernes 14  de  noviembre 2025
ARTE

Rayma sobre diseño de Premio a la Democracia: "Lo concebí como una llama que no se apaga"

El premio, en su primera edición, fue otorgado al excanciller uruguayo Luis Almagro, exsecretario general de la Organización de los Estados Americanos

La ilustradora Rayma Suprani posa junto a sus obras en la Doral International Art Fair.&nbsp;

La ilustradora Rayma Suprani posa junto a sus obras en la Doral International Art Fair. 

Iván Pedraza/ DLA
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.– La reconocida caricaturista venezolana Rayma Cedeño fue la artista elegida para diseñar el galardón que honra los valores democráticos: el Premio Sebastián Piñera a la Libertad. Este reconocimiento, que nace en el marco del décimo aniversario del grupo IDEA, busca destacar a las voces valientes que luchan por la democracia en la región.

El premio, en su primera edición, fue otorgado al excanciller uruguayo Luis Almagro, exsecretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA).

Lee además
El homenajeado Raphael actúa en el escenario durante la ceremonia de la Persona del Año 2025 de la Academia Latina de la Grabación, que honra a Raphael, el 12 de noviembre de 2025 en Las Vegas, Nevada. 
MÚSICA

Academia Latina de la Grabación honra a Raphael con el premio Persona del Año
Luis Almagro, exsecretario general de la OEA, recibe el Premio Sebastián Piñera a la Libertad durante el X Diálogo Presidencial del Grupo IDEA en Miami.
HOMENAJE

Luis Almagro es condecorado con el Premio Sebastián Piñera a la Libertad

Almagro recibió el galardón de manos de María Cecilia Morel, viuda del expresidente de Chile Sebastián Piñera, y su hija Magdalena Piñera, quienes estuvieron presentes durante la ceremonia.

Rayma Cedeño describió el proceso creativo del galardón no solo como un encargo, sino como un honor fundamental.

“Este premio lo concebí como una llama que no se apaga. Quise reflejar la idea de que la democracia es frágil como un pájaro y vital como sus alas al vuelo; que necesita de voces valientes para mantenerse viva. En el diseño hay luz, movimiento y equilibrio: tres elementos que representan la libertad, la justicia y la responsabilidad”, reveló durante una entrevista con DIARIO LAS AMÉRICAS.

La frágil vitalidad de la Democracia

La artista explicó la poderosa simbología detrás de su diseño, que busca capturar la naturaleza delicada pero esencial de los sistemas libres. El concepto central se articula en torno a la figura de un pájaro en pleno vuelo.

"Quise reflejar la idea de que la democracia es frágil como un pájaro y vital como sus alas al vuelo; que necesita de voces valientes para mantenerse viva", afirmó.

Según la creadora, el diseño integra intencionadamente tres elementos clave: luz, movimiento y equilibrio, símbolos que en el contexto del premio representan la libertad, la justicia y la responsabilidad, pilares esenciales de cualquier sistema democrático funcional/

"Me parece muy importante que este reconocimiento nazca desde el arte y desde el ejercicio creador como fuente viva de transformación y libertad", resaltó.

Temas
Te puede interesar

Escritor David Szalay gana el Booker Prize 2025

La argentina Florencia Canosa gana premio internacional de novela fantástica

Gonzalo Celorio asegura que Premio Cervantes 2025 es un guiño de España a México

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El presidente Donald Trump se dirige a la nación, junto al vicepresidente JD Vance (izquierda); el secretario de Estado, Marco Rubio (segundo a la derecha); y el secretario de Defensa, Pete Hegseth (derecha), desde la Casa Blanca en Washington, DC, el 21 de junio de 2025. video
NUEVA FASE

EEUU activa ofensiva "Lanza del Sur" contra grupos vinculados al narcotráfico

La líder opositora venezolana María Corina Machado (izq.) hace un gesto durante una protesta convocada por la oposición en vísperas de la investidura presidencial, en Caracas el 9 de enero de 2025.
VENEZUELA

María Corina Machado envía mensaje de resiliencia tras el anuncio del Pentágono

El socialista del Partido Demócrata y musulmán, Zohran Mamdani, fue electo alcalde de Nueva York.
POLÍTICA

Historial evidencia que Zohran Mamdani viene de una familia que "reinvindica el terrorismo islámico"

El expresidente Bill Clinton y su esposa la exsecretaria de Estado Hillary Clinton.
Política

Trump acusa a demócratas de montar una "farsa" con el caso Epstein y pide investigar a Bill Clinton

Imagen del Puerto de Miami.
COMERCIO

EEUU anuncia acuerdos comerciales con Argentina, Ecuador, El Salvador y Guatemala

Te puede interesar

Imágenes del portaviones Gerald R. Ford durante ejercicios de Estados Unidos en el Atlántico.
LUCHA ANTIDROGAS

EEUU exhibe el poder del portaaviones Gerald Ford mientras arranca la operación "Lanza del Sur"

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
El expresidente Bill Clinton y su esposa la exsecretaria de Estado Hillary Clinton.
Política

Trump acusa a demócratas de montar una "farsa" con el caso Epstein y pide investigar a Bill Clinton

Nelson J. Mezerhane G., presidente de la Fundación IDEA.
X DIÁLOGO PRESIDENCIAL

Mezerhane: "La única forma de confrontar a los regímenes es con la fuerza"

Daniella Levine Cava, alcaldesa de Miami-Dade.
CARTA A TRUMP

Daniella Levine Cava pide a Trump compensación justa a empleados federales tras fin del cierre del gobierno

Carne de res de primera calidad del USDA se exhibe en una tienda Costco el 11 de noviembre de 2025 en Novato, California.
Economía

Trump retira los aranceles a carne de res, tomates, bananas y café