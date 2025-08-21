jueves 21  de  agosto 2025
Reconocida maquillista de televisión fue asesinada por su propio hijo

Captura de pantalla/ Facebook/ Travis Renee Baldwin
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- El mundo del espectáculo y la televisión en Estados Unidos se encuentra consternado tras confirmarse la trágica muerte de Travis Renee Baldwin, reconocida maquillista con una trayectoria destacada en cadenas como Newsmax, ABC y ESPN.

La artista fue presuntamente asesinada por su propio hijo, Logan Chrisinger, de 27 años, en el interior de su hogar ubicado en Arlington, Virginia, la mañana del domingo 17 de agosto. Según reportes de la policía, Baldwin, de 57 años, fue encontrada con una herida de bala. Aunque fue trasladada de inmediato al hospital, no logró sobrevivir.

Su hijo se encontraba aún en la escena del crimen al momento de la llegada de las autoridades y fue detenido sin oponer resistencia. Actualmente, enfrenta cargos por asesinato en primer grado, uso de arma de fuego para cometer un delito grave y lesiones maliciosas agravadas. Permanece bajo custodia sin derecho a fianza.

Investigación

De acuerdo con medios locales, horas antes del crimen, Baldwin respondió a una videollamada en la que su hijo le mostró un arma y expresó pensamientos suicidas. La maquillista, preocupada, acudió de inmediato a su residencia para asistirlo, pero lamentablemente, esa decisión terminó en tragedia.

La muerte de Baldwin ha causado un profundo dolor entre sus colegas del medio. La periodista Greta Van Susteren, quien trabajó con ella en Newsmax, expresó en redes sociales: “Travis me maquilló hace unos días. Nunca imaginé que esa sería la última vez que la vería. Estoy devastada”.

Marisela Ramírez, productora de televisión, también compartió su sentir: “Era una guerrera silenciosa, generosa, amorosa. Sostuvo a su familia con fuerza. Era mucho más que una maquillista”.

Las autoridades continúan investigando las causas del crimen mientras amigos, familiares y figuras del entretenimiento lamentan esta irreparable pérdida. La historia ha generado gran impacto no solo por la violencia del hecho, sino por el trasfondo emocional y familiar que lo rodea.

