Reese Witherspoon reacciona ante la muerte de George Floyd

"Anoche en la cena, mi hijo de siete años preguntó por qué todos los adultos estaban tan molestos. Hablamos con él sobre lo que le pasó a George Floyd. Ser una madre blanca tratando de explicar el racismo y la intolerancia a su hijo blanco, que no entendía por qué alguien trataría a otro ser humano de esa manera, fue desgarrador. Pero no es tan desgarrador como ser víctima de uno de estos crímenes sin sentido, violentos e inconcebibles. No es tan desgarrador como ser una de las familias que han sufrido pérdidas, acoso y discriminación a diario. No es tan desgarrador como ser una madre que vive con miedo a lo que le sucederá a sus hijos en este mundo. Crecí yendo a la iglesia. Nos enseñaron que todos éramos iguales a los ojos de Dios. Todos respiramos el mismo aire. Todos sangramos la misma sangre. Pero eso no es lo que crecí viendo. Fue tan difícil para mí conciliar la diferencia entre lo que me enseñaron en la iglesia y lo que veo en el mundo. No quiero eso para mis hijos. O por el tuyo. Tenemos que rendir cuentas por lo que está sucediendo en este país. Lo que sucedió con George Floyd y Breonna Taylor y Ahmaud Arbery, y muchos otros, no pueden pasar sin justicia. Hable con sus hijos sobre el racismo, los privilegios, la intolerancia y el odio. Si no estás hablando con ellos, alguien más lo está", escribió Reese Witherspoon en su red social.

Reese Witherspoon, también aprovechó el momento para instar a sus seguidores a crear un espacio de discusión significativa al respecto. "Con respecto a los comentarios: los insto a compartir este espacio para una discusión significativa, no para odiar. Hay suficiente odio en el mundo. Espero que este sea un espacio de discusión, comprensión, crecimiento y AMOR. Todos necesitamos más de eso#, agregó la productora Reese Witherspoon.

¿Qué ocurrió el pasado lunes con George Floyd?

Tras una llamada que recibieron los agentes de Minneapolis por uso de dinero falso, hizo que se acercaran al vehículo de George Floyd.

De acuerdo a las declaraciones de la policía, estos le dijeron a Floyd que saliera del carro, pero afroestadounidense de 46 años se resistió.

En un vídeo que se publicó en redes sociales -horas más tarde de lo ocurrido- no se muestra el inicio del incidente, pero se observa que un policía blanco acorrala con su rodilla sobre el cuello a Floyd, quien está postrado sobre el piso.

"No puedo respirar, no me maten", se oye decir a Floyd a la policía.

Floyd dejó de moverse y una ambulancia llega para trasladarlo a un hospital donde se declaró su muerte.

"Los agentes esposaron al sospechoso y se dieron cuenta de que parecía sufrir un problema médico", indicó un comunicado de la policía.