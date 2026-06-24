miércoles 24  de  junio 2026
REALEZA

Reina de Noruega brinda actualización sobre salud de la princesa Mette-Marit

El 17 de junio, la Casa Real informó que Mette- Marit había sido sometida a una cirugía debido al deterioro de su salud a causa de una fibrosis pulmonar crónica

La princesa heredera Mette-Marit de Noruega asiste a una cena con los jefes de Estado de Suecia, Dinamarca, Finlandia, Islandia y Noruega para conmemorar el 25º aniversario de las embajadas nórdicas. Su hijo, Marius Borg Høiby, es sospechoso de delito sexual

La princesa heredera Mette-Marit de Noruega asiste a una cena con los jefes de Estado de Suecia, Dinamarca, Finlandia, Islandia y Noruega para conmemorar el 25º aniversario de las embajadas nórdicas. Su hijo, Marius Borg Høiby, es sospechoso de delito sexual

AFP/ Sebastian Gollnow
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- En medio de las crisis que vive la Casa Real de Noruega, la reina Sonja se ha pronunciado respecto a la salud de la princesa Mette-Marit, esposa de su hijo el príncipe heredero Haakon Magnus, luego de que la futura monarca fuera intervenida por un trasplante de pulmón.

Fue durante una visita a una exposición de arte en Kristiansand, donde a la reina se le preguntó por la salud de su nuera y cómo se recupera tras la cirugía. A esto respondió: "Es sencillamente fantástico. Es fantástico que todo haya ido tan bien".

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Cirugía

El 17 de junio, la Casa Real informó que Mette- Marit había sido sometida a una cirugía debido al reciente deterioro de su salud, pues en 2018 fue diagnosticada con fibrosis pulmonar crónica.

"Su Alteza Real la Princesa Heredera Mette-Marit ha sido sometida con éxito a un trasplante de pulmón en el Hospital Universitario Rikshospitalet de Oslo", reza el comunicado del palacio.

El responsable del procedimiento al que se sometió la princesa fue Arnt Fiane, cirujano cardiotorácico y jefe del programa de trasplante de corazón y pulmón del Hospital Universitario de Oslo Rikshospitalet. El cirujano señaló que el procedimiento fue un éxito, y agradeció al equipo que lo acompañó.

La noticia del trasplante de pulmón llegó pocos días después de que Marius, hijo de la princesa en una relación anterior, fuera condenado a cuatro años de prisión tras ser declarado culpable de dos cargos de violación, entre otros delitos.

El caso ha sacudido a la familia real noruega.

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