Reportera Olivia Nuzzi es suspendida tras presunto romance con Kennedy Jr.

MIAMI.- La reportera y corresponsal estadounidense en Washington, D.C, Olivia Nuzzi fue dada de baja en la revista New York por presunto romance con el político Robert F. Kennedy Jr.

"Una de las escritoras de revistas más aclamadas de Estados Unidos Olivia Nuzzi de la revista New York ha sido puesta en licencia mientras se lleva a cabo una revisión de terceros, después de que la publicación dijera que Nuzzi reveló que ella había entablado una relación personal con un ex-sujeto relevante a la campaña de 2024 mientras informaba sobre la misma. Si bien la revista no identificó el tema, una persona con conocimiento directo del asunto le dijo a CNN que la relación era con Robert F. Kennedy, Jr., quien se postuló para presidente como candidato independiente y recientemente respaldó a Donald Trump. La persona dijo que la relación era de naturaleza emocional y digital, no física", publicó CNN en su página web.