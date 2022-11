Representante de España en Eurovisión Junior estrena "Señorita"

"Cuando la escuchas por primera vez, se te mete en la cabeza y no te la puedes sacar. Y tiene una vibra que creo que va a ser un bombazo", añadió.

Agradecido con el trabajo realizado con Tony Sánchez-Ohlsson, asesor musical de RTVE, y con Natalia Calderón, coach vocal, y Vicky Gómez, coreógrafa, Carlos Higes ha contado también que la coreografía jugará un papel muy importante en Ereván. "Si la coreografía del videoclip os ha gustado, esperaos a la de Ereván, que va a ser muy potente", dijo.

Eva Mora, jefa de la delegación española en Eurovisión, destacó la apuesta de RTVE por llevar al Junior una propuesta "dirigida a los más jóvenes y a los niños". "Ha sido un proceso muy bonito, pero lo importante está por llegar. ¿No querían en Europa ritmos latinos? Pues ahí lo tienen", ha indicado, al tiempo que ha anunciado que al frente de la puesta en escena española repetirá la austriaca Marie-Sophie Kreissl, que ya diseñó la propuesta de Levi Díaz en París (Francia).

Señorita es una canción compuesta por Carlos Higes, Will Taylor, Primoz Poglajen y Michael James Down que "invita al baile, la fiesta y la alegría"; con elementos "muy españoles", como las referencias en la letra a Ibiza y Valencia, tierra natal de Carlos, y al sol y las playas españolas. También incluye algunos versos en inglés.

"La base musical en 'Señorita' une la inspiración de ritmos latinos con una producción urbana. La guitarra flamenca nos hace pensar en los días sin preocupaciones de un verano sin fin. Una mezcla que nos invita a bailar. Y la letra habla sobre la alegría de encontrarse con amigos, disfrutar de la música, el verano, y de todo lo bueno de la vida", comentó Down.

Señorita transmite felicidad

Carlos Higes aseguró que la canción le gusta mucho porque es "muy movida, es una bomba de canción". Y, además, es muy bailable. Como a mí me gustan las canciones", expresó el joven cantante a quien Señorita le "transmite felicidad".

"Cuando la escucho, se me mete el ritmo en la cabeza y no puedo parar de escucharla. Creo que al público en Eurovisión le va a gustar la canción y también lo que va a pasar sobre el escenario, la puesta en escena, los bailarines, y cómo está ejecutada. Habrá mucho esfuerzo detrás de la actuación", anticipó.

Respecto al videoclip de Señorita, RTVE señaló que será la carta de presentación de la candidatura española para el festival de Eurovisión Junior 2022. Acompañado de un cuerpo de baile formado por cuatro niñas y cuatro niños y coreografía de Vicky Gómez, Carlos Higes canta y baila al ritmo de Señorita por los alrededores de la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia y por delante de las piezas de arte urbano, en la ribera del río Turia, más representativas de la ciudad.

En este sentido, el director del videoclip, Pepo Alfaro, ha señalado que el objetivo principal de la producción es "mostrar a Carlos pasándoselo bien, rodeado de amigos", con un momento de una "batalla de baile" entre chicos y chicas, y, al tiempo, enseñar a los espectadores Valencia desde otro punto de vista.

"Piensas que a un chaval tan joven, con solo 11 años, le tendrás que ayudar, y ha sido al revés: todo lo que hace funciona. Se pone delante de la cámara, aporta, propone. Todo ha sido positivo", ha contado sobre trabajar con el joven candidato.

Por su parte, Vicky Gómez, coreógrafa, ha apuntado que "Carlos tiene un carisma impresionante". "Lo primero que he querido ha sido conocer a Carlos para saber cuál era su energía, su tipo de movimiento y me he llevado una súper sorpresa. Me contaba que nunca ha bailado pero, nos hemos puesto a trabajar, y ha sido impresionante el rollo que lleva dentro y el carisma que tiene. Creo que va a hacer un papelazo en Eurovisión Junior", dijo.

"La canción me transmite mucha energía, tiene una fusión entre lo urbano y lo latino, que me encanta. En el videoclip he sentido que teníamos que generar ese ambiente de fiesta y de celebración donde el baile es muy protagonista", ha explicado Vicky, feliz de repetir experiencia en Eurovisión Junior. "Es uno de los trabajos más importantes que he hecho y no puedo estar más encantada por lo que significa trabajar en un evento de esta magnitud, una fiesta de la música", expuso.

La XX edición del certamen infantil tendrá lugar el domingo 11 de diciembre en Ereván (Armenia), con la participación de 16 países, bajo el lema Gira la magia. Compiten en esta edición Albania, Francia, Georgia, Irlanda, Italia, Kazajistán, Malta, Países Bajos, Macedonia del Norte, Polonia, Portugal, Serbia, España, Reino Unido, Ucrania y Armenia, la anfitriona.