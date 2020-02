Revelado el título provisional de "Spider-Man 3"

Ha sido el último número de la Production Weekly la que reveló que la cinta se rodará como "Serenity Now". De esta forma, se sigue la tendencia de los dos títulos anteriores, que hacían referencia a la mítica sitcom de los 90 "Seinfeld". "Spider-Man: Homecoming" se filmó con el título "Summer of George", mientras que "Lejos de casa" se grabó como "Fall of George".