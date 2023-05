Revelan causa de muerte del actor Ray Liotta

"El médico también dijo que sufría de aterosclerosis, un engrosamiento de las arterias causado por una acumulación de placa en el revestimiento interno, algo que a menudo conduce a la diabetes y otros problemas de salud", agregó el medio especializado en celebridades.

Embed Ray Liotta Cause Of Death Revealed, Acute Heart Failure & Respiratory Issues https://t.co/Tt9YtLbmpb — TMZ (@TMZ) May 9, 2023

Ray Liotta falleció el año pasado mientras dormía en República Dominicana, donde estaba filmando la película Dangerous Waters (Aguas peligrosas).

"Obtuvimos una foto de Ray solo unos días antes de su muerte... deteniéndose cortésmente para tomarse una foto con un fanático. Nos dijeron que fue muy amable durante su intercambio", detalló TMZ.

La carrera actoral de Ray Liotta se encontraba en pleno resurgimiento. Sus últimos trabajos incluyeron The Many Saints of Newark, Marriage Story y No Sudden Move.

Tras su fallecimiento, el 24 de febrero de 2023 el artista recibió su estrella póstuma en el Paseo de la Fama de Hollywood, en una emotiva ceremonia que reunió a su familia, amigos cercanos y miembros de la industria.

Ray Liotta La hija del difunto actor estadounidense Ray Liotta, Karsen Liotta y su prometida Jacy Nittolo posan durante su ceremonia póstuma en el Paseo de la Fama en Hollywood, California, el 24 de febrero de 2023. AFP/ROBYN BECK

"Era un actor único en su especie y el mejor amigo, hermano y padre que alguien pudiera tener... todos merecen a un Ray en sus vidas", dijo Karsen Liotta, hija del actor, antes de que se revelara la estrella.

Karsen también leyó una carta del director de cine Martin Scorsese, con quien Liotta trabajó en el filme Uno de los nuestros (1990).

"Siempre esperé volver a trabajar con Ray, al menos una vez más. Ahora estamos honrando su memoria. Ray Liotta fue realmente uno de los grandes, si alguien se merece una nueva estrella en el Paseo de la Fama es él", escribió el director que no pudo asistir al evento.

Jacy Nittolo, prometida del actor; Linda Matthews, hermana del actor; Peter Cramer, presidente de Universal Pictures; el director David Chase; y los actores Taron Egerton y Elizabeth Banks también se presentaron en la cita.

FUENTE: REDACCIÓN