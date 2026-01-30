Revelan primeras imágenes de actores caracterizados como The Beatles en nuevas biopics

MIAMI.- The Beatles – Un evento cinematográfico de cuatro películas, que llegará a los cines en 2028, ha revelado las primeras imágenes del legendario grupo a través de postales distribuidas el jueves en el Instituto de Artes Escénicas de Liverpool, que fue cofundado por Paul McCartney .

Las postales, publicadas en la cuenta de Instagram de la institución, también compartidas por los estudiantes, muestran a los actores interpretando a los miembros de la banda: Harris Dickinson como John Lennon, Paul Mescal como McCartney, Joseph Quinn como George Harrison y Barry Keoghan como Ringo Starr.

RESUMEN En la vida de los famosos: noticias, tendencias y más

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por The Beatles (@thebeatles)

El elenco de las películas también contará con la participación de Saoirse Ronan como Linda McCartney, James Norton como Brian Epstein, Mia McKenna-Bruce como Maureen Starkey, Anna Sawai como Yoko Ono y Aimee Lou Wood como Pattie Boyd.

Las cuatro películas, dirigidas por Sam Mendes y narradas desde la perspectiva de cada uno de los Beatles, se estrenarán el 7 de abril de 2028.

"Me siento honrado de contar la historia de la mejor banda de rock de todos los tiempos y emocionado de desafiar la concepción tradicional de lo que significa ir al cine", declaró Mendes en un comunicado cuando se anunció el proyecto.