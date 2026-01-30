viernes 30  de  enero 2026
CINE

Revelan primeras imágenes de actores caracterizados como The Beatles en nuevas biopics

Las cuatro películas, dirigidas por Sam Mendes y narradas desde la perspectiva de cada uno de los Beatles, se estrenarán el 7 de abril de 2028

Primeras imágenes de actores caracterizados como The Beatles en nuevas biopics

Primeras imágenes de actores caracterizados como The Beatles en nuevas biopics

Captura de Pantalla / @thebeatles / Instagram
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- The Beatles – Un evento cinematográfico de cuatro películas, que llegará a los cines en 2028, ha revelado las primeras imágenes del legendario grupo a través de postales distribuidas el jueves en el Instituto de Artes Escénicas de Liverpool, que fue cofundado por Paul McCartney.

Las postales, publicadas en la cuenta de Instagram de la institución, también compartidas por los estudiantes, muestran a los actores interpretando a los miembros de la banda: Harris Dickinson como John Lennon, Paul Mescal como McCartney, Joseph Quinn como George Harrison y Barry Keoghan como Ringo Starr.

Lee además
El reguetonero cubano El Chulo se encuentra detenido y bajo custodia de ICE.
RESUMEN

En la vida de los famosos: noticias, tendencias y más
El artista colombiano Jheral.
MÚSICA

"Locura", la nueva canción del artista colombiano Jheral
Embed

El elenco de las películas también contará con la participación de Saoirse Ronan como Linda McCartney, James Norton como Brian Epstein, Mia McKenna-Bruce como Maureen Starkey, Anna Sawai como Yoko Ono y Aimee Lou Wood como Pattie Boyd.

Las cuatro películas, dirigidas por Sam Mendes y narradas desde la perspectiva de cada uno de los Beatles, se estrenarán el 7 de abril de 2028.

"Me siento honrado de contar la historia de la mejor banda de rock de todos los tiempos y emocionado de desafiar la concepción tradicional de lo que significa ir al cine", declaró Mendes en un comunicado cuando se anunció el proyecto.

Temas
Te puede interesar

Los nominados a las principales categorías de los Grammy

Pieter Mulier abanonda dirección artística de la firma francesa Alaïa

Muere Catherine O'Hara, legendaria actriz de comedia, a los 71 años

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El designado gobernante del castrismo, Miguel Díaz-Canel, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
PRESIÓN

Emergencia Nacional decreta el Presidente por amenaza proveniente de Cuba

Imagen referencial
TERMÓMETRO

Sur de Florida se prepara para el fin de semana más frío en 15 años

El líder supremo de Irán Ayatolá Ali Khamenei.
TENSIóN

Trump: Irán "quiere un acuerdo" para evitar ataque de EEUU

Manifestantes usan diversos instrumentos como parte de una protesta ruidosa frente al hotel donde se cree que se aloja el alto funcionario de la Patrulla Fronteriza, Gregory Bovino, en Maple Grove, un suburbio de Minneapolis, Minnesota, el 26 de enero de 2026. 
EXTREMA IZQUIERDA

Millonario vinculado al Partido Comunista Chino estaría financiando grupos agitadores en Minneapolis

Manifestantes se enfrentan a la policía del régimen en las protestas contra los resultados de las elecciones que dieron por ganador a Nicolás Maduro, el día después de las votaciones en Caracas, Venezuela, el lunes 29 de julio de 2024. 
VENEZUELA

Grupo Orinoco propone plan para desmantelar aparato represivo del régimen chavista

Te puede interesar

La vicepresidenta del régimen venezolano, Delcy Rodríguez (izq.), y el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), Diosdado Cabello, durante una sesión de la Asamblea Nacional Constituyente para presentar el presupuesto general de la nación para 2020, en Caracas, el 16 de diciembre de 2019. 
ANÁLISIS

Especialista advierte riesgo de transición sin democratización plena en Venezuela

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
El líder supremo de Irán Ayatolá Ali Khamenei.
TENSIóN

Trump: Irán "quiere un acuerdo" para evitar ataque de EEUU

Imagen del Canal de Panamá.
DECISIóN

Panamá negocia con empresa danesa la gestión de puertos del Canal

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, durante la interpretación del himno nacional norteamericano en el Super Bowl 59, el 9 de febrero de 2025.
DEPORTES

Trump anuncia carrera de IndyCar en Washington por el 250º aniversario de EEUU

La cantante y actriz Lady Gaga posa en la alfombra roja del estreno en Milán, Italia, del filme House of Gucci, de Ridley Scott.
MÚSICA

Los nominados a las principales categorías de los Grammy