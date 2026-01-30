Revelan primeras imágenes de actores caracterizados como The Beatles en nuevas biopics

MIAMI.- The Beatles – Un evento cinematográfico de cuatro películas, que llegará a los cines en 2028, ha revelado las primeras imágenes del legendario grupo a través de postales distribuidas el jueves en el Instituto de Artes Escénicas de Liverpool, que fue cofundado por Paul McCartney.
Las postales, publicadas en la cuenta de Instagram de la institución, también compartidas por los estudiantes, muestran a los actores interpretando a los miembros de la banda: Harris Dickinson como John Lennon, Paul Mescal como McCartney, Joseph Quinn como George Harrison y Barry Keoghan como Ringo Starr.
El elenco de las películas también contará con la participación de Saoirse Ronan como Linda McCartney, James Norton como Brian Epstein, Mia McKenna-Bruce como Maureen Starkey, Anna Sawai como Yoko Ono y Aimee Lou Wood como Pattie Boyd.
Las cuatro películas, dirigidas por Sam Mendes y narradas desde la perspectiva de cada uno de los Beatles, se estrenarán el 7 de abril de 2028.
"Me siento honrado de contar la historia de la mejor banda de rock de todos los tiempos y emocionado de desafiar la concepción tradicional de lo que significa ir al cine", declaró Mendes en un comunicado cuando se anunció el proyecto.