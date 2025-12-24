Revelan que Tylor Chase, exestrella de Nickelodeon, vive en situación de calle

MIAMI.- Tylor Chase, conocido por su papel como Martin Qwerly en la serie de Nickelodeon Ned’s Declassified School Survival Guide, fue hallado viviendo en situación de calle en Riverside, Los Ángeles. El video, publicado en redes sociales , se viralizó rápidamente y ha conmocionado a toda una generación que disfrutó de la serie y su personaje.

La noticia fue reportada por Hello! Magazine y abrió, una vez más, el debate sobre la vulnerabilidad de las estrellas infantiles y los desafíos que enfrentan durante el periodo de fama o cuando esta llega a su ocaso.

#tylorchase #nickelodeon ♬ original sound - Mothership @mothershipsg Tylor Chase's former co-star, Daniel Curtis Lee, helped Chase secure temporary accommodation at a hotel. Lee said they discussed possible next steps to help Chase get back on his feet, including the option of entering a rehabilitation programme. "Tylor was a sensitive, sweet, and kind kid," another former co-star, Devon Werkheiser, 34, told TMZ on Dec. 22. "It is heartbreaking to see him this way." #fyp

Rápidamente se intentó ejecutar una campaña de recolección de dinero, según informa Infobae. Sin embargo, la madre de Chase expuso en redes sociales que lo que él necesita es atención médica. “Tylor necesita atención médica, no dinero. Pero él la rechaza”.

Asimismo, expuso que el exactor no puede manejar recursos materiales como dinero en efectivo u objetos personales, como un celular, porque los pierde.

Reacciones del reparto de la serie

Tras la viralización del video, Devon Werkheiser, Daniel Curtis Lee y Lindsey Shaw, protagonistas de la serie se pronunciaron al respecto en el podcast que comparten Ned’s Declassified Survival Guide, donde manifestaron su consternación ante la situación de su excompañero de reparto.

"Fue una noticia difícil de procesar... me sentí impotente porque no hay mucho que pueda hacer", dijo Lee en el podcast.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Devon Werkheiser (@devonwerkharder)

Por su parte, Shaw aseveró: “Me encantaría ir a hablar con él y mirarlo a los ojos. Extraño a Tylor, lo quiero mucho”, afirmó.

Mientras que Werkheiser, quien se veía visiblemente afectado, destacó que ver a su compañero en esa situación fue impactante. “Es doloroso y sorprendente ver dónde está ahora... es difícil ver a alguien que conoces y quieres en esta situación”.

Pese a la advertencia de su madre, el intérprete Daniel Curtis Lee fue en busca de su excompañero para brindarle un auxilio.

El artista compartió en redes un video del reencuentro entre ambos. Señaló que lo buscó, lo llevó a comer, y le pagó una habitación en un hotel para que pudiera pasar unos días, mientras se trata de resolver cómo continuar adelante.

“Creo en ti. Vamos a ganar esta. Solo hay que seguir adelante y continuar trabajando, amigo”, le dice Lee a Chase al abrazarlo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Daniel Curtis Lee (@daniel_curtis_lee)

Asimismo, el influencer informó que se está tratando de crear un fideicomiso para recolectar fondos que paguen un tratamiento específico para Chase.

"Si alguien sabe de un centro de rehabilitación o recuperación dispuesto a aceptar a Tylor Chase con una beca, por favor póngase en contacto. También estoy buscando orientación de un asesor financiero sobre la creación de un fideicomiso donde los fondos se liberan sólo después de completar con éxito un programa. Queremos hacer esto de la manera correcta: seguro, estructurado y solidario".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Daniel Curtis Lee (@daniel_curtis_lee)

Por último, detalló que debido al clima de esta temporada, era necesario hallarle un lugar de resguardo a Chase.

“Es temporada navideña, está lloviendo y solo quería que tenga al menos un alojamiento básico. Quería quedarse en la zona, y este era el único que estaba abierto y aceptaba gente”, dijo Lee, quien también destacó que han podido hacer videollamadas con familiares y otros miembros del reparto.