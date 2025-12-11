jueves 11  de  diciembre 2025
Afirman que 30 segundos separaron a ladrones del Louvre de ser capturados

La investigación fue encargada por la ministra de Cultura, Rachida Dati, para esclarecer las deficiencias de seguridad del museo parisino

Agentes de la policía francesa se encuentran frente al Museo del Louvre tras un robo en París el 19 de octubre de 2025.

Agentes de la policía francesa se encuentran frente al Museo del Louvre tras un robo en París el 19 de octubre de 2025.

 

AFP/Dimitar Dilkoff

PARÍS.- La huida de los ladrones que robaron joyas en el Louvre en octubre podría haberse evitado si los hubieran detectado tan solo 30 segundos antes, estimó el miércoles un responsable de la investigación administrativa sobre la seguridad del museo, el más visitado del mundo.

"Por solo 30 segundos de diferencia, los agentes de (la empresa de seguridad privada) Securitas o los policías podrían haber impedido la huida de los ladrones", declaró Noël Corbin, director de la Inspección General de Asuntos Culturales, ante la comisión de cultura del Senado, la cámara alta del Parlamento francés.

Agentes de la policía francesa se encuentran frente al Museo del Louvre tras un robo en París el 19 de octubre de 2025.  
La investigación fue encargada por la ministra de Cultura, Rachida Dati, para esclarecer las deficiencias de seguridad del museo parisino.

El otro ponente de la investigación, Pascal Mignerey, subrayó que una cámara exterior había filmado claramente la llegada de los ladrones, la instalación de la plataforma elevadora, cómo subían dos ladrones hasta el balcón y, unos minutos más tarde, su salida precipitada.

Sin embargo, nadie estaba viendo esas imágenes en directo.

Cuando un agente de seguridad activó la visualización de las cámaras, ya era demasiado tarde, ya que los ladrones habían abandonado la galería de Apolo, donde se exponían las joyas de la corona robadas, según Corbin.

El responsable de la investigación expresó su sorpresa por el hecho de que una auditoría de 2019, que identificó todos los problemas de seguridad de esa galería, no fuera comunicada a la nueva dirección del museo, presidido desde 2021 por Laurence des Cars.

Por su parte, el presidente de la comisión, el senador Laurent Lafon, aseguró que el robo no es un fracaso fortuito.

"No se debe a la acumulación de mala suerte, sino a decisiones que no se tomaron para garantizar la seguridad", afirmó.

Tras el espectacular robo el 19 de octubre de ocho joyas del siglo XIX, valoradas en más de cien millones de dólares, el Louvre tuvo que cerrar el mes pasado una de sus galerías debido a averías.

Además, sus agentes han convocado una huelga a partir del lunes para reclamar la creación de nuevos puestos de trabajo y que se prioricen las obras más urgentes.

