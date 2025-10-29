Lo que presenta la escena en Miami esta semana

Música
Kaseya Center
Recopilamos algunas de las opciones culturales y de entretenimiento que ofrece Miami del 29 de octubre al 04 de noviembre
Miguel Bosé actúa el sábado 1 de noviembre en el Kaseya Center, en un concierto que fue reprogramado. Las entradas para la fecha original del 4 de octubre serán válidas para la nueva fecha. Más información en www.kaseyacenter.com.
Westchester Cultural Arts Center
La cantante colombiana Monika Soler, conocida por fusionar los ritmos del pop, dance, salsa y cumbia, actúa el jueves 6 de noviembre, a las 8 pm, en el Westchester Cultural Arts Center. Visite westchesterculturalartscenter.com para boletos o más información.
LA 4ª PARED Cultural Arts Center
MarGi Happenings inaugura su nuevo espacio LA 4ª PARED Cultural Arts Center con la puesta en escena de Las sillas, una obra icónica del teatro del absurdo que aborda la soledad e invita a reflexionar, a través de la comedia, sobre el propósito y la vida. Funciones del 7 al 16 de noviembre. Más información: https://ticketplate.com/las-sillas
Museum of Contemporary Art North Miami
Hiba Schahbaz inaugura el 5 de noviembre su primera exposición exploratoria en un museo.Titulada The Garden, la muestra dialoga con la evolución de la práctica multimedia de la artista en entornos oníricos e imaginarios moldeados por el misticismo sufí, el folclore global y seres fantásticos. Se puede visitar hasta el 16 de marzo del próximo año en el Museo de Arte Contemporáneo de North Miami (MOCA) por sus siglas en inglés. Más información: https://www.mocanomi.org/
La Doral International Art Fair (DIAF) regresa en su tercera edición, con la propuesta de una veintena de galerías, colecciones privadas y proyectos especiales, para el deleite del público del 6 al 9 de noviembre en el Doral Cultural Arts Center. La feria sirve de puente entre artistas noveles y consagrados, así como galeristas, coleccionistas, curadores y amantes del arte. Consulte artdoral.com para más información.
Books & Books
Maritere R. Bellas presenta su nuevo libro infantil, Tío Ricky Doesn't Speak English el domingo 2 de noviembre, a las 2 pm, en Boooks & Books, 265 Aragon Ave., en Coral Gables. La escritora conversa con la influencer y autora de libros infantiles Caro Mejía y firmará libros al final de la presentación. La cita es el domingo 2 de noviembre a las 2:00 p.m., en Books & Books Coral Gables. Para reservar su asistencia, ingrese en www.eventbrite.com.