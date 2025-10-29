miércoles 29  de  octubre 2025
ESCENA

Lo que presenta la escena en Miami esta semana

Recopilamos algunas de las opciones culturales y de entretenimiento que ofrece Miami del 29 de octubre al 04 de noviembre

MarGi Happenings inaugura su nuevo espacio LA 4ª PARED Cultural Arts Center con la puesta en escena de Las sillas, una obra icónica del teatro del absurdo que aborda la soledad e invita a reflexionar, a través de la comedia, sobre el propósito y la vida

MarGi Happenings inaugura su nuevo espacio LA 4ª PARED Cultural Arts Center con la puesta en escena de Las sillas, una obra icónica del teatro del absurdo que aborda la soledad e invita a reflexionar, a través de la comedia, sobre el propósito y la vida

Cortesía MarGi Happenings
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

Música

Kaseya Center

Miguel Bosé actúa el sábado 1 de noviembre en el Kaseya Center, en un concierto que fue reprogramado. Las entradas para la fecha original del 4 de octubre serán válidas para la nueva fecha. Más información en www.kaseyacenter.com.

Lee además
Martín Vargas, Simón Vargas, Juan Pablo Villamil y Juan Pablo Isaza, del grupo colombiano Morat, asisten a la 22.ª ceremonia de entrega de los Premios Juventud en el Centro de Convenciones Figali de la Ciudad de Panamá, el 25 de septiembre de 2025.
ESCENA

Lo que presenta la escena en Miami esta semana
 Kim Kardashian asiste a los Premios Emmy de Artes Creativas 2019 el 14 de septiembre de 2019 en Los Ángeles, California. 
CELEBRIDADES

Kim Kardashian ofrece actualización sobre diagnóstico de aneurisma cerebral

Westchester Cultural Arts Center

La cantante colombiana Monika Soler, conocida por fusionar los ritmos del pop, dance, salsa y cumbia, actúa el jueves 6 de noviembre, a las 8 pm, en el Westchester Cultural Arts Center. Visite westchesterculturalartscenter.com para boletos o más información.

Escena

LA 4ª PARED Cultural Arts Center

MarGi Happenings inaugura su nuevo espacio LA 4ª PARED Cultural Arts Center con la puesta en escena de Las sillas, una obra icónica del teatro del absurdo que aborda la soledad e invita a reflexionar, a través de la comedia, sobre el propósito y la vida. Funciones del 7 al 16 de noviembre. Más información: https://ticketplate.com/las-sillas

Artes Visuales

Museum of Contemporary Art North Miami

Hiba Schahbaz inaugura el 5 de noviembre su primera exposición exploratoria en un museo.Titulada The Garden, la muestra dialoga con la evolución de la práctica multimedia de la artista en entornos oníricos e imaginarios moldeados por el misticismo sufí, el folclore global y seres fantásticos. Se puede visitar hasta el 16 de marzo del próximo año en el Museo de Arte Contemporáneo de North Miami (MOCA) por sus siglas en inglés. Más información: https://www.mocanomi.org/

Doral Cultural Arts Center

La Doral International Art Fair (DIAF) regresa en su tercera edición, con la propuesta de una veintena de galerías, colecciones privadas y proyectos especiales, para el deleite del público del 6 al 9 de noviembre en el Doral Cultural Arts Center. La feria sirve de puente entre artistas noveles y consagrados, así como galeristas, coleccionistas, curadores y amantes del arte. Consulte artdoral.com para más información.

Letras

Books & Books

Maritere R. Bellas presenta su nuevo libro infantil, Tío Ricky Doesn't Speak English el domingo 2 de noviembre, a las 2 pm, en Boooks & Books, 265 Aragon Ave., en Coral Gables. La escritora conversa con la influencer y autora de libros infantiles Caro Mejía y firmará libros al final de la presentación. La cita es el domingo 2 de noviembre a las 2:00 p.m., en Books & Books Coral Gables. Para reservar su asistencia, ingrese en www.eventbrite.com.

Temas
Te puede interesar

Cazzu lamenta que Christian Nodal no tenga contacto con Inti

Hombres detenidos por robo en el Louvre reconocieron parcialmente los hechos

Nelly Furtado se retira de los escenarios por tiempo indefinido

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Se ve un árbol caído en Santa Catalina, Jamaica, poco antes de que el huracán Melissa tocara tierra el 28 de octubre de 2025.
TRAGEDIA

Declaran a Jamaica como "zona catastrófica" tras el impacto de 'Melissa'

Imagen referencial.
ALIVIO AL CALOR

Frente frío en Halloween, Miami se abriga para un descenso en las temperaturas

CIDH otorga medidas para evitar deportación de niños venezolanos de Trinidad.
POLÍTICA

Trinidad y Tobago prepara deportación masiva de indocumentados en medio de crisis con Venezuela

Estragos del Huracán Melissa. 
TRAGEDIA

Huracán Melissa deja más destrucción en Cuba: "Lo peor que ha pasado por aquí"

 El senador por Carolina del Sur Lindsey Graham.
Narcotráfico

Senador asegura que la intervención terrestre en Venezuela es una "posibilidad real"

Te puede interesar

El presidente de la Reserva Federal Jerome Powell 
BANCO CENTRAL DE EEUU

Control de la inflación fuerza a la Reserva Federal a un segundo recorte en 2025

Por Leonardo Morales
Estragos del Huracán Melissa. 
TRAGEDIA

Huracán Melissa deja más destrucción en Cuba: "Lo peor que ha pasado por aquí"

Paul Mario Hoyos, de 37 años de edad, presunto líder de una banda de grafiteros en el condado Miami-Dade.
ARRESTADO

Detienen en Miami a presunto cabecilla de grupo de grafiteros

Imagen referencial.
LLAMADO

Demócratas de Florida piden a DeSantis declarar emergencia alimentaria ante cierre federal

Un robot con inteligencia artificial fabricado por la tecnológica Nvidia.
tecnología

Nvidia: la primera empresa del mundo en superar los $5 billones de capitalización bursátil