Lo que presenta la escena en Miami esta semana

Miguel Bosé actúa el sábado 1 de noviembre en el Kaseya Center, en un concierto que fue reprogramado. Las entradas para la fecha original del 4 de octubre serán válidas para la nueva fecha. Más información en www.kaseyacenter.com .

Westchester Cultural Arts Center

La cantante colombiana Monika Soler, conocida por fusionar los ritmos del pop, dance, salsa y cumbia, actúa el jueves 6 de noviembre, a las 8 pm, en el Westchester Cultural Arts Center. Visite westchesterculturalartscenter.com para boletos o más información.

Escena

LA 4ª PARED Cultural Arts Center

MarGi Happenings inaugura su nuevo espacio LA 4ª PARED Cultural Arts Center con la puesta en escena de Las sillas, una obra icónica del teatro del absurdo que aborda la soledad e invita a reflexionar, a través de la comedia, sobre el propósito y la vida. Funciones del 7 al 16 de noviembre. Más información: https://ticketplate.com/las-sillas

Artes Visuales

Museum of Contemporary Art North Miami

Hiba Schahbaz inaugura el 5 de noviembre su primera exposición exploratoria en un museo.Titulada The Garden, la muestra dialoga con la evolución de la práctica multimedia de la artista en entornos oníricos e imaginarios moldeados por el misticismo sufí, el folclore global y seres fantásticos. Se puede visitar hasta el 16 de marzo del próximo año en el Museo de Arte Contemporáneo de North Miami (MOCA) por sus siglas en inglés. Más información: https://www.mocanomi.org/

Doral Cultural Arts Center

La Doral International Art Fair (DIAF) regresa en su tercera edición, con la propuesta de una veintena de galerías, colecciones privadas y proyectos especiales, para el deleite del público del 6 al 9 de noviembre en el Doral Cultural Arts Center. La feria sirve de puente entre artistas noveles y consagrados, así como galeristas, coleccionistas, curadores y amantes del arte. Consulte artdoral.com para más información.

Letras

Books & Books

Maritere R. Bellas presenta su nuevo libro infantil, Tío Ricky Doesn't Speak English el domingo 2 de noviembre, a las 2 pm, en Boooks & Books, 265 Aragon Ave., en Coral Gables. La escritora conversa con la influencer y autora de libros infantiles Caro Mejía y firmará libros al final de la presentación. La cita es el domingo 2 de noviembre a las 2:00 p.m., en Books & Books Coral Gables. Para reservar su asistencia, ingrese en www.eventbrite.com.