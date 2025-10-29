miércoles 29  de  octubre 2025
Cazzu lamenta que Christian Nodal no tenga contacto con Inti

Al ser consultada sobre si el artista había mantenido contacto con su hija, incluso a través de videollamada, Cazzu respondió que no habían tenido suerte

Cazzu se presenta en el escenario durante los Premios Juveniles 2022 en el Coliseo de Puerto Rico el 21 de julio de 2022 en San Juan, Puerto Rico.&nbsp;

AFP/José R. Wood/Getty Images
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- La artista argentina Cazzu abordó una vez más su separación de Christian Nodal durante declaraciones al programa Despierta América, enfocándose en las complicaciones legales que enfrenta para viajar con su hija en común, Inti.

La intérprete detalló que, a pesar de las conversaciones con el padre de la menor, aún existen trabas burocráticas que limitan su libre desplazamiento.

Christian Nodal se presenta en el escenario durante las sesiones acústicas del Latin Grammy, el 16 de octubre de 2024 en Los Ángeles, California.
Christian Nodal asegura que paga millones por pensión alimentaria de Inti
 Kim Kardashian asiste a los Premios Emmy de Artes Creativas 2019 el 14 de septiembre de 2019 en Los Ángeles, California. 
Kim Kardashian ofrece actualización sobre diagnóstico de aneurisma cerebral

"Él dice que no hay problema, pero no basta con una declaración. Puede decirme que está bien, pero es necesario realizar un movimiento legal", explicó la argentina, señalando que las dificultades persisten a pesar de la supuesta anuencia del artista.

Respecto a la relación de Nodal con Inti, la cantante fue precisa al señalar la ausencia de comunicación. Al ser consultada sobre si el artista había mantenido contacto con su hija, incluso a través de videollamada, Cazzu respondió que no habían tenido suerte.

"Ojalá que en algún momento ese vínculo pueda existir", añadió.

Finalmente, Cazzu manifestó su frustración ante la falta de avances concretos, lamentando que la energía se haya invertido en la cobertura mediática en lugar de buscar soluciones efectivas.

"Es un descaro, pero en general me encantaría que toda esta energía, la cantidad de energía que se le ha puesto a las entrevistas, comunicados y el ir allá y venir acá, se pudiera conciliar", concluyó la artista.

Manutención

En agosto, la cantante argentina dijo durante su participación en el programa Venga la alegría, de TV Azteca: " No tenemos un acuerdo que yo considere justo (sobre la pensión alimentaria) porque los gastos son elevados, pero es lo que él considera justo".

Posterior a eso, el presentador Javier Ceriani reveló en su programa de YouTube la presunta cifra que El Forajido envía a Julieta Emilia Cazzuchelli, nombre de pila de la artista, para el sustento de la pequeña, alegando que es de tan solo 2.500 dólares.

Tras la acusación, el intérprete mexicano emitió un comunicado en el que desmiente los señalamientos y asevera que, desde la separación, ha enviado millones para el beneficio de la pequeña.

"A pesar de que no existe un acuerdo mutuo entre las partes, y de que la madre de su pequeña hija, de dos años, ha manifestado públicamente su inconformidad, Christian Jesús González Nodal ha cumplido de manera formal y documentada con todas sus obligaciones económicas, aportando mucho más de to exigido por la Ley Argentina, mediante sumas que ascienden a múltiples millones de pesos mexicanos, plenamente respaldadas con comprobantes oficiales. Cualquier versión contraria es falsa, y su difusión solo perjudica emocionalmente a la pequeña hija de mi representado, quien merece estar alejada de toda controversia mediática", reza un documento difundido por el abogado César Muñoz, representante del sonorense al que tuvo acceso Univisión.

En el escrito, también se informa sobre los procesos legales que han seguido para que Nodal pase tiempo suficiente con la pequeña, señalando que se le escribió a la abogada de la cantante, Soledad Lizardo, haciéndole una propuesta formal de convivencia, pero no han recibido respuesta.

