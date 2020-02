Rick Moranis vuelve al cine en la secuela de "Querida, encogí a los niños"

Según una primera sinopsis que revela la publicación, el personaje de Moranis será "consciente de que los lazos familiares se han roto con el tiempo, pero aparentemente con miedo de confrontar a alguien directamente. Ha estado solo en su ático durante décadas, lidiando con el dolor de perder a su esposa". Además, el personaje de Gad seguirá los pasos de su padre y también encogerá a su familia. Por el momento no hay fecha de estreno para la nueva entrega.

Después de hacerse popular con la serie de sketches SCTV, Moranis fue uno de los actores cómicos más demandados de los 80 y 90, trabajando en títulos como Cazafantasmas, La loca historia de las galaxias o Dulce hogar... ¡a veces!.

Tras Cariño, he encogido a los niños, lanzada en 1989, llegaron "Querida, agrandé al niño" en 1992 y "Querida, nos encogimos" en 1997. Ese mismo año Moranis dejó la interpretación en pantalla para centrarse en su familia, pero continuó trabajando como actor de doblaje. Su último trabajo fue en Los Goldberg en 2018. Próximamente aparecerá en An Afternoon With SCTV, documental dirigido por Martin Scorsese para Netflix.