jueves 22  de  enero 2026
MODA

Rick Owens imprime su sello de moda gótica a marca japonesa Issey Miyake

La marca nipona mostró abrigos largos y holgados, pantalones cruzados amplios, recubiertos por grandes túnicas, en una colección titulada formless form

Una modelo presenta una creación de Issey Miyake para la colección Menswear Ready-to-wear Otoño-Invierno 2026/2027 en el marco de la Semana de la Moda Masculina de París en París el 22 de enero de 2026.

Una modelo presenta una creación de Issey Miyake para la colección Menswear Ready-to-wear Otoño-Invierno 2026/2027 en el marco de la Semana de la Moda Masculina de París en París el 22 de enero de 2026.

AFP / Ian LANGSDON
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

PARÍS.- La firma japonesa Issey Miyake presentó el jueves en París la nueva colección de su sello IM Men, llena de fluidez y cargada de color, bien distinta de la propuesta del estadounidense Rick Owens, conocido por su estilo gótico.

La marca nipona mostró abrigos largos y holgados, pantalones cruzados amplios, recubiertos por grandes túnicas, en una colección titulada formless form (forma sin forma, en español).

Lee además
El diseñador de moda Jonathan Anderson agradece al público al final del desfile de moda de Dior para la colección de prêt-à-porter de mujer Primavera-Verano 2026, que tuvo lugar en París el 1 de octubre de 2025, en el marco de la Semana de la Moda de París.
MODA

Diseñador Jonathan Anderson presenta segunda colección masculina con Dior
El cantautor estadounidense Pharrell Williams, director creativo de Louis Vuitton, y su esposa, la diseñadora de moda Helen Lasichanh, llegan a la Gala del Met 2025 en el Museo Metropolitano de Arte el 5 de mayo de 2025 en Nueva York.
MODA

Louis Vuitton inaugura la Semana de la Moda masculina en París

Las corbatas parecían desmesuradamente largas o apoyadas en el hombro, y las bufandas se sobreponían para formar ponchos.

Aunque las primeras piezas fueron más bien en negro, blanco, beige o marrón, siguieron conjuntos de colores intensos: rosas combinados con naranjas o violetas, y los azules mezclados con los amarillos.

Este jueves también fue el turno del estadounidense Rick Owens, maestro del gótico. Presentó su colección Tower como una torre que impone "en un mundo que nos rodea imposible de ignorar", según la nota de prensa, y "donde la única opción es la parodia".

Fiel a su estilo underground, el desfile en el Palacio de Tokio ofreció siluetas fluidas, abrigos de cuero con grandes cuellos, pantalones cortos deshilachados, botas gigantes que incorporan bolsillos laterales y máscaras en macramé que cuelgan hasta las rodillas.

La colección, en una paleta oscura, como es habitual en el creador, también incluyó piezas hechas en Kevlar, una fibra cinco veces más resistente que el acero, con la que se suelen hacer los chalecos antibalas, precisa la firma.

Desfiles

La diseñadora española Sonia Carrasco también presentó su nueva colección en la primera presentación de esta valenciana en el programa oficial de la Semana de la Moda parisina.

La joven creadora, nacida en 1988, debutó con una colección mixta en la que se vieron muchas piezas con costuras a la vista, una técnica que utiliza a menudo para mostrar el proceso que hay detrás de cada look.

En las prendas "se ven todo el rato las costuras, los interiores, parece que no están acabadas, pero realmente están adrede así", explicó la diseñadora poco después del desfile, en una escuela de artesanía en el centro de París. "Es parte del proceso que quiero enseñar".

Así eran precisamente dos modelos que lució recientemente la cantante española Rosalía en la presentación de su disco Lux.

FUENTE: AFP

Temas
Te puede interesar

París se prepara para celebrar Semana de la Moda masculina

Cinco claves de las nominaciones al Óscar 2026

Festival de Cine de Sundance celebra última edición en Park City

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Imagen referencial de estudiantes ingresando a un centro escolar.
EDUCACIÓN PÚBLICA

Broward aprueba el cierre de seis escuelas ante caída sostenida de matrícula

Foto compartida en X por Alex Soros, junto a Gavin Newsom, gobernador de California.
POLÉMICA

Davos, Alex Soros y Gavin Newsom: la postal de una élite global alineada contra Trump

La nueva representante de Estados Unidos en Caracas, Laura Dogu.
DEPARTAMENTO DE ESTADO

EEUU designa nueva jefa de misión diplomática en Venezuela

El presidente de Estados Unidos dialoga con el jefe de la OTAN  Mark Rutte durante el Foro Económico Mundial de Davos, Suiza.
GROENLANDIA

OTAN: EEUU trata de impedir la peligrosa expansión de Rusia y China en el Ártico

El presidente estadounidense Donald Trump exhibe su nueva Junta de la Paz en Davos el 22 de enero de 2026.
ACUERDO DE PAZ

"Esta guerra tiene que terminar", dice Trump tras reunirse con Zelenski en Davos

Te puede interesar

Logo del mayor banco de Estados Unidos, JP Morgan Chase.
ACUSACIóN

Trump demanda a JPMorgan Chase y a su director ejecutivo por $5.000 millones

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
El presidente de Estados Unidos dialoga con el jefe de la OTAN  Mark Rutte durante el Foro Económico Mundial de Davos, Suiza.
GROENLANDIA

OTAN: EEUU trata de impedir la peligrosa expansión de Rusia y China en el Ártico

La nueva representante de Estados Unidos en Caracas, Laura Dogu.
DEPARTAMENTO DE ESTADO

EEUU designa nueva jefa de misión diplomática en Venezuela

El presidente estadounidense Donald Trump exhibe su nueva Junta de la Paz en Davos el 22 de enero de 2026.
ACUERDO DE PAZ

"Esta guerra tiene que terminar", dice Trump tras reunirse con Zelenski en Davos

A Rafael Tudares, yerno de Edmundo González Urrutia, lo detuvieron la primera semana de enero de 2025 en Caracas.
DICTADURA

Régimen excarcela a yerno de Edmundo González Urrutia condenado por "terrorismo"