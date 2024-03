Ricky Martin recuerda que su padre lo motivó a reconocer su homosexualidad

Pero, el proceso para hacer público su identidad no fue sencillo, pues ante su deseo muchos le recomendaban no hacerlo bajo el argumento que podría ser el fin de su carrera. "No tienes que decírselo al mundo. Tus amigos, tu familia lo saben, ¿por qué necesitas ponerte delante de la cámara y hablar de ello?", recordó que le dijeron en una entrevista que concedió a Andy Cohen.

Sin embargo, el también actor recordó que fue su padre, Enrique Martin, quien se convirtió en un apoyo importante y lo motivó a no continuar con el secreto, pues no era el ejemplo correcto que debía darle a sus hijos, los gemelos Matteo y Valentino, nacidos en 2008.

"Me dijo: ‘¿Qué vas a (hacer), enseñar a tus hijos a mentir? Tienes que ser abierto. Tienes que salir… Quiero ayudarte. ¿Cómo podemos hacerlo?’ Y yo: ‘Muy bien, papá, estoy en eso. Dame un segundo. No sé cómo. No sé si a través de una entrevista. No sé si quiero escribir una carta y tuitearla. No lo sé. Dame un respiro. Ya llegará'", dijo, según reseñó Univision.

La declaración

El cantante también recordó que le confesó a los 18 años a su madre que era gay, y que ella requirió de tiempo para poder comprender los sentimientos de su hijo. "Estaba preocupada porque decía: ‘Dios mío, no quiero que te hagan daño y las personas ahí afuera es muy cruel’, así que tardó un minuto en aceptarlo".

Esta preocupación fue clave para su revelación, pues reconoció que se aseguró de que ella estuviera en un avión camino a verlo cuando publicó su declaración. "Cuando lo hice (comunicarlo a todos), me aseguré de que estuviera en un avión camino a verme. Así que ella estaba en la aeronave e hice lo que hice: escribí una carta y la tuiteé".

Pese a todo lo que muchos le dijeron, hoy Ricky Martin señala que fue la mejor decisión que pudo tomar.

"Me gustaría salir 20 veces. Me sentí increíble. Por supuesto, empecé a llorar como un bebé. Ya sabes, pulsé enviar y me quedé como: 'Oh, ¿eso es todo?'. Mi ayudante, que sigue siéndolo, Paco, estaba a mi lado y le dije: 'Creo que necesito un abrazo'", agregó.