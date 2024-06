Rita Marley, la cubana que conquistó el corazón de la leyenda del reggae

"Tras la separación de la pareja, Rita pasó al cuidado de una tía paterna. Creció en un entorno muy humilde en Trench Town, barrio ubicado en la capital, Kingston", reseñó BBC al publicar una biografía de la cantante.

"En la autobiografía que Rita escribió junto a Hettie Jones, No Woman No Cry. My life with Bob Marley (No woman No cry. Mi vida con Bob Marley), la cantante cuenta que los Anderson eran una familia musical. A ella misma le gustaba la música y, así, un día, su tía la llevó a un programa de radio para participar en un concurso de talento que terminó ganando", detalló el medio británico.

La audición que unió a Bob y Rita Marley

Fue entonces que el interés por la música llevó a Alpharita Constantia a conocer al amor de su vida y padre de tres de sus seis hijos.

"Tuvo a su primera hija, Sharon, a los 18 años, pero le impidieron continuar la relación con el padre. Sin embargo, la oportunidad de cantar se presentó cuando conoció a unos jóvenes que integraban una banda que ya sonaba en la radio, Los Wailers. Fue a un audición junto a una amiga y un primo con los que solía cantar", rememoró BBC. Fue ahí donde Rita y Bob se conocieron.

"Entre ensayos y grabaciones, Rita no quería que Bob supiera que tenía una hija. En esa época -escribió- que una adolescente no casada tuviese un hijo era visto como vergonzoso. Pero al enterarse, Bob fue muy gentil. “¿Por qué no nos contaste?”, le preguntó. A Rita le llamó la atención su genuina preocupación, especialmente por ser tan joven. “Su interés en mi bebé me hizo sentir orgullosa”", publicó el medio británico, trayendo a colación algunas citas del libro autobiográfico.

Gracias a la relación que entablaron en Los Wailers, ambos artistas terminaron enamorados y se casaron en 1966. Tras ello, Bob Marley adoptó a Sharon y con Rita tuvo tres hijos: Cedella, David Ziggy y Stephen.