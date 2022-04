Roban casa de Silvia Pinal en Ciudad de México

Aparentemente, el robo fue orquestado por una de las enfermeras de la intérprete junto a un cómplice.

"Estábamos en el convive muy a gusto, cuando llega la enfermera que yo me llevé... cuando llega la enfermera, como a las 4:30, me dice: 'señora, me acaba de mandar la enfermera que estaba aquí en la casa un mensaje diciendo que la llamó una persona de nombre Alejandro, de parte de usted... que venía a recoger unas cosas que ella le tenía que entregar a este tal Alejandro'. Yo le dije: 'sabes que yo no conozco a ningún Alejandro, ni tampoco he mandado a nadie a casa de mi mamá. Al poco rato llega la misma enfermera, la que estaba conmigo, y me dice: 'ay, señora, me mandó otro mensaje con otra captura de pantalla con un teléfono que es el suyo en donde dice que yo tengo una deuda pendiente con él, que tengo firmado un pagaré y que por favor le entregue las alhaja (joyas) de mi mamá para que pueda pagar la cuenta", narró Sylvia Pasquel a la prensa mexicana.

"Claro que mi mamá está triste porque se llevaron sus cositas, pero evidentemente las joyas de mi mamá están en un banco resguardadas", agregó la hija de la artista.

De acuerdo a detalles ofrecidos en el programa Hoy, Anabel N fue la enfermera que realizó el robo. Ella, junto con el cómplice se encuentran detenidos.

"(Ocurrió) el sábado a las 5:45... creo que a ella misma la detuvieron aquí, inmediatamente llegó el personal de seguridad pública", declaró uno de los encargados de seguridad donde se encuentra la casa de Silvia Pinal.

Por otra parte, la asistente personal de la actriz indicó que Alejandra y Enrique Guzmán fueron informados de lo ocurrido.

"Inmediatamente le hablé a Luis Enrique porque solo fueron cosas sin valor, pero finalmente la angustia es: ¿en qué manos estamos?", dijo Efigenia Ramos, asistente de Silvia Pinal.