El Interamerican Institute for Democracy y CEDICE Libertad analizan el futuro de la propiedad privada en la Venezuela postransición

Captura de pantalla de la transmisión en vivo del foro presencial y virtual “La propiedad privada después de la transición en Venezuela”.

MIAMI.- El Interamerican Institute for Democracy y el centro de pensamiento venezolano CEDICE Libertad celebran en Miami el foro presencial y virtual “La propiedad privada después de la transición en Venezuela”, un encuentro convocado para debatir las garantías jurídicas, la restitución de activos y los desafíos económicos que enfrentará el país sudamericano tras la salida del régimen dictatorial.

El evento, que se desarrolla en la sede del IID en Coral Way y reúne a juristas, analistas políticos y defensores del libre mercado para evaluar el impacto de décadas de expropiaciones y las vías para la recuperación institucional.

La presentación central corre a cargo de la analista y defensora de las libertades económicas Rocío Guijarro, quien aborda el papel clave de la certeza jurídica para reactivar la inversión privada en un escenario de reconstrucción nacional.

Panel de especialistas: El foro cuenta con las ponencias de Beatrice Rangel, Andrea Rondón, Ana María Carrasquero, Guillermo Bello Vicentini y Ricardo Israel, quienes analizan los marcos legales de restituciones, el derecho de propiedad y la reestructuración económica.

Cierre y conclusiones: Las reflexiones finales y síntesis del encuentro están bajo la conducción del politólogo y director ejecutivo del IID, Carlos Sánchez Berzaín, junto al analista Francisco Endara Daza.

El foro forma parte de las iniciativas académicas e institucionales con sede en el sur de la Florida encaminadas a definir las bases jurídicas y operativas para la restitución del Estado de derecho y las libertades económicas en Venezuela.