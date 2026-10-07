miércoles 7  de  octubre 2026
VENEZUELA

¡Feliz cumpleaños, María Corina! el compromiso por la libertad sigue intacto

La fe y la entrega de Machado han servido como pilar para demostrar que la unión cívica orientada hacia el rescate de la democracia es capaz de superar los obstáculos impuestos por la hegemonía autoritaria

María Corina Machado pronuncia un discurso en Ciudad de Panamá el 23 de mayo de 2026.

María Corina Machado pronuncia un discurso en Ciudad de Panamá el 23 de mayo de 2026.

EFE
Por Valeria Montero

CARACAS.- La líder política venezolana y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, celebra este 7 de octubre su cumpleaños en medio de masivas muestras de respaldo dentro y fuera de Venezuela.

La fecha ha servido de marco para que organizaciones civiles, figuras de la oposición y la diáspora reafirmen su apoyo a la dirigente, a quien destacan como el pilar de la resistencia democrática y la causa por la libertad en el país.

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La organización política Vente Venezuela difundió un mensaje institucional con motivo del cumpleaños de la líder opositora María Corina Machado, destacando su rol en la articulación ciudadana y la resistencia democrática frente al régimen. La agrupación política resaltó la convicción cívica de la dirigente y aprovechó la ocasión para enviar un mensaje de aliento a la población dentro del territorio nacional y a los millones de migrantes forzados a abandonar el país.

A través de sus canales oficiales, el partido exaltó que el compromiso, la fe y la entrega de Machado han servido como pilar para demostrar que la unión cívica orientada hacia el rescate de la democracia es capaz de superar los obstáculos impuestos por la hegemonía autoritaria. La dirigencia enfatizó que la lucha de la líder opositora encarna el anhelo colectivo de cambio y la firme determinación de recuperar el marco institucional en la nación sudamericana.

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